川習會未提台灣 美中經貿休兵非和解5／獨家／中僑胞五星旗海迎習近平 南韓示威者當面喊中共OUT

川習會的場外，今天也很熱鬧，為了迎接習近平到訪，中國僑胞和留學生，一大早就帶著五星旗到現場等待。但同時，韓國保守派的反中抗議人士也到場，大嗆「習近平OUT」、以及「這裡不是中國」。維安緊張，南韓警方在機場外、制高點都有部署警力。

中國僑胞：「歡迎！歡迎！熱烈歡迎！」習近平的車隊，從金海機場管制區駛出來，馬路兩旁，中國僑胞和留學生，頭戴著中韓國旗、大紅色棒球帽，手上揮舞五星旗。記者 vs. 中國僑胞：「是使館特別找你們來要迎接習主席嗎？」「今天大概幾點就集合來準備？」「我們不能接受訪問。」頂多點點頭，看到外國媒體鏡頭，只能沈默。一旁有疑似領導階層，比出手勢提醒別回應。

廣告 廣告

中國僑胞一早八點多就搭著一輛又一輛遊覽車到場，列隊整裝。但早在此之前，已經有三名韓籍男子來卡位。南韓示威人士：「CCP OUT（中共離開）！CCP OUT（中共離開）！」本來已經被警方勸離，但等中國僑胞陸續抵達，他們再繞了回來，只是疑似因為沒有申請集會遊行，最後遭到南韓警方壓上警車，不只反中示威升溫，警方嚴加戒備，整個金海機場附近，一大早除了有美中的紅旗和野獸車隊進入，還有日本、菲律賓的車隊被目擊。

記者 吳洛瑩：「今天金海機場軍事管制區外，大批警力嚴加戒備。同時在馬路對面的天橋，警察不讓行人多做停留。而在安全島上這邊，有國際大批媒體針對川習會進行轉播報導。」只是當習近平車隊離開，警力漸漸散去，換右派親美團體到現場，跟正好要離場的中國學生隔空對槓。

南韓右派抗中學生：「台灣NO.1！」沒說出口的，用手勢回敬。其實，美中峰會場外的兩方先不論輸贏，但最痛苦的恐怕還是，有話想講，不能講。