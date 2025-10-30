川習會未提台灣 美中經貿休兵非和解6／川習會未談及台灣 學者分析：幕僚有提醒敏感性

川習會落幕，當中並沒有談及以往最具爭議的「台灣議題」，也許是因為這一題，是要留給下一次，在中國舉行的川習會。學者分析，美國總統川普的幕僚和官員，為了防止「意外」，或許有事前提醒川普台灣議題的敏感性。因此這回，雙方很有默契地聚焦在經貿對話上，並達成一些共識。而台灣政府，也當然對這場談話高度關注。外交部長林佳龍表示，台美關係建立在臺灣關係法，以及經貿、科技、文化等層面，他對此「很有信心」

美國總統 川普（10/29）：「我甚至不確定我們會不會提到台灣。但其實也沒什麼好問的。你懂嗎？台灣就是台灣。」川習會登場前，美國總統川普當起大預言家。會後雙方證實，沒有談到台灣。以往例來看，其實相當罕見。

淡江大學國際事務與戰略研究所所長 李大中：「我認為他的幕僚團隊，他的旁邊的官員，會提醒川普總統，台灣議題的重要性跟敏感性。這次可能是有特別在這議題上，不管是幕僚的建議也好，但他可能是聽進去。」學者分析，美方或許有刻意謹慎。畢竟台灣向來是美中之間最具爭議性的核心問題，短短一個半小時，將此排除在外，就能聚焦經濟。

只是川普也高喊「把晶片帶回美國」，引爆台灣憂慮。行政院長 卓榮泰：「我們會努力啊，也請國人一起，我們把台灣顧好守好，全世界就會更珍惜台灣的重要。守護台灣安全，也是國際大多數共識，面對中共加強擾台，川習會的敏感時刻，CNN報導知情人士透露，川普政府擬對台戰略性投資「非對稱作戰」裝備，讓台灣成為有威懾能力的「豪豬」，但同時不至於惹怒中國。

外交部長 林佳龍：「台灣跟美國的關係，是建立在台灣關係法六項保證，以及非常密切的，包括安全、經貿、科技、文化各方面的交流與合作，所以我們對台美關係有信心。」川習會火速落幕，集中達成經貿共識。深水區議題或許要等下回登場，在此之前，動態化的美中關係仍讓台灣不敢掉以輕心。