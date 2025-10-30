川習會未提台灣 美中經貿休兵非和解7／重回蒸汽時代？ 川普宣佈美國航母放棄電磁彈射

這幾天的國際新聞，幾乎都是APEC和川習會，但其實前天在日本，還有一個事件。美國總統川普28號前往日本「橫須賀」的美軍基地，並登上喬治華盛頓號航空母艦。他表示打算簽署行政命令，要求美國海軍在新的航空母艦上，重新使用「蒸汽彈射器」和「液壓升降機」。

美國總統川普28號在日本橫須賀海軍基地指出，電磁彈射不僅成本高昂，即使依靠頂尖專家維護，也常常無法正常運作。相比之下，蒸汽彈射已經服役50年，性能可靠，功能不輸電磁彈射，而且用簡單工具就能修理。

廣告 廣告

美國總統川普：「我要下命令了，說真的。他們花了數十億美元去建造這個愚蠢的電磁彈射器，問題是，電磁一壞，你得派人去麻省理工，找世界上最頂尖的人才，把他們飛過來修理，這簡直荒謬。」

他還表示，喜歡看蒸汽彈射時，航母甲板上的美麗景象。如果改用電磁彈射，就看不到這樣的畫面了。美國總統川普：「他們花了9億9300萬美元在電磁彈射器上，想讓它正常工作，而蒸汽早就用得好好的50年了。對，所以我們要回去。」

目前海軍有10艘「尼米茲級」航母，使用蒸汽彈射和液壓升降機，計畫未來至少建10艘「福特級」航母來取代。不過根據軍事評論部落格「海事先鋒」分析，美國近20年沒再採購蒸汽彈射器，而新一代電磁彈射技術又尚未完全成熟，讓海軍陷入「舊的造不出、新的還不穩」的尷尬局面。至於川普是否真的會簽這項行政命令，以及海軍將如何執行，仍有待觀察。