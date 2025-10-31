川習會未提台灣 美前官員推測「兩大原因」情勢對台有利

全球矚目的「川習會」於昨（30）日登場，歷時約1小時40分鐘，美國總統川普（Donald Trump）事後透露，會談全程沒有提及「台灣」。白宮國安會前中國事務主任「韋德寧」分析，這可能是美方提前告知北京不希望討論此事，或是中方不願聽到川普的回應，但無論是哪一種情況，對台灣而言都相對有利。

川習會未提及台灣，美國前白宮國安會中國事務主任分析有兩種可能，兩種情況皆對台灣有利。圖／台視新聞

國民黨立委賴士葆也指出，中國給美國「一定的壓力」，要對方表態相關立場，但現在來看，不談反而是對台灣有利的事情。

川普預告明年4月訪中 學者示警：台美關係變數多

不過，友台的美國民主黨參議員絲拉金認為，川普至少應重申對台政策，而非完全不提；淡江大學國際事務與戰略研究所教授兼所長李大中則表示，這次會談以貿易為主，川普可能在幕僚建議下，避免觸及高度敏感的台灣議題，但仍須留意後續發展。川普已預告於明年4月訪中，這半年中存在不少變數，台灣應持續關注美中台三邊關係變化。

淡江大學國際事務與戰略研究所教授兼所長李大中提醒，川普預告於明年4月訪中，必須持續審慎觀察美中台三邊動態關係。圖／台視新聞

民進黨立委沈伯洋指出，從會談內容來看，「他們的商業談判就是商業談判」，台灣的國家利益並不會因此被犧牲；總統府發言人郭雅慧也回應，政府樂見任何有助於確保區域安全穩定、降低風險的努力，肯定中美領袖持續交流溝通。

川習會未討論台灣 美參議員：對台支持既深且廣

會後，與川普關係友好的共和黨參議員葛蘭姆則重申，「美方對台灣的支持是廣泛且深厚的」。整體而言，美中兩國這次以經貿議題為主軸，至於川普是否會在後續訪中行程中「打出台灣牌」，仍有待觀察。

