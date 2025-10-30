川習會未提台灣 美同意降關稅、大陸稀土管制延後
川普4月將訪中 習近平之後也將回訪美國
美國總統川普30日在南韓釜山，與中國大陸國家主席習近平舉行六年來首次面對面會談，美國同意降低關稅，大陸延後一年實施稀土出口管制，雙方貿易緊張關係明顯緩和。被問及兩人是否談到台灣議題，川普說「沒談到」。中方會後發布通稿，也並未提及「台灣問題」。
會談開始前川普表示，「很榮幸見到我的老朋友，非常卓越的、令人尊敬的中國國家主席習近平」。習近平則肯定川普對區域和平的貢獻，包括加薩停火與柬泰停火，表示中國願與美國攜手促進和平。習近平說，兩國雖無法總是看法一致，但應努力成為「夥伴與朋友」。
閉門會談一小時40分鐘
兩人閉門會談歷時約一小時40分鐘，會後兩人微笑步出會場金海空軍基地，再次握手道別，沒有公開發言。川普先送習近平坐上專車，隨即搭空軍一號返回美國。
川普在機上表示，這次會談「滿分10分、我會給12分」，習近平同意採取更強力行動阻止製造芬太尼所需前驅化學品流出。美國將把今年初對中國施加的芬太尼關稅，從20%下調至10%，美國對中國商品關稅因此從57%下調至47%。
川普說，中國同意暫停實施稀土出口管制政策一年，有效消除這個「路障」，「這是一項一年協議，一年後我們會再延長一年」。
此外，川普說，將暫緩對中國製造或中國擁有船舶進入美國時收取高額港口費計畫。
川普還說，「我將於4月前往中國訪問」，並說習近平之後也將回訪美國。
被問到這次會面是否談到台灣？川普表示：「台灣根本沒有被提起，實際上並未討論台灣。」
川普表示，會中提及烏克蘭戰爭，並表示美中「將合作阻止更多人喪命」，但他並未跟習談到中國購買俄國石油問題。川普說，「雙方陷入戰鬥，有時候你得讓他們打，也許這就是現實，瘋狂的事」。
川普指出，他與習近平談到輝達晶片，但並非最先進的Blackwell晶片。他說，習近平已下令中方大量採購黃豆、高粱等農產品，中國還將啟動採購美國能源程序，可能大規模採買阿拉斯加州的石油與天然氣。
中方：川普邀習近平訪美
大陸外交部和官方媒體發布訊息說，習近平表示，雙方經貿團隊要盡快細化和敲定後續工作，將共識維護好、落實好。中方訊息還稱，兩國元首同意保持經常性交往，川普期待明年早些時候訪華，也邀請習近平訪美。
根據新華社通稿，習近平表示，中美兩國元首作為掌舵人，應當把握好方向、駕馭住大局，讓中美關係這艘大船平穩前行。中方從來沒有想挑戰誰、取代誰，雙方應該算大賬，多看合作帶來的長遠利益，而不應陷入相互報復的惡性循環。
習近平說，雙方團隊可以繼續本著平等、尊重、互惠的原則談下去，不斷壓縮問題清單，拉長合作清單。明年中國將擔任APEC東道主，美國將主辦G20峰會，雙方可以相互支持，爭取兩場峰會都取得積極成果。
