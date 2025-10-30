川習會未提台灣 輸美關稅降至47％

美國總統川普與中國國家主席習近平30日上午在韓國釜山金海機場舉行峰會。川普會後表示，中方承諾恢復採購美國大豆、持續出口稀土，並加強打擊非法芬太尼貿易，美方則會把20％「芬太尼關稅」減半，使中國輸美商品的整體關稅降至47％。對於備受關注的台灣問題，川普表示「完全未提」，他另透露將在明年4月訪中。

「川習會」登場前，美中領導人在紅毯區握手寒暄，川普率先迎上習近平，在談論達成貿易協議的可能性時，川普笑指習是「非常強硬的談判者」，「這可不是什麼好事」，但相信會談會非常成功。之後，川、習及雙方幕僚進入會議室。

川普自評12分 比滿分還高

新華社報導，習近平在開場白強調，中國的發展振興與川普的「讓美國再次偉大」並行不悖，中美完全可以相互成就、共同繁榮。兩國國情不同，難免有一些分歧，時而也會有摩擦，願繼續同川普總統一道，為中美關係打下穩固基礎，也為兩國各自發展營造良好的環境。

川普則表示，習主席是「我多年的好朋友，我們相處非常愉快」。中國是美國最大的夥伴，兩國攜手可以在世界上做成很多大事，合作會取得更大成就。雙方會談約1小時40分鐘。川普在會後對記者表示，他將於明年4月訪中，並透露習近平「之後某個時間」將回訪美國，地點可能是華府或佛州棕櫚灘。棕櫚灘應是指川普的私人寓所海湖莊園。

川普離韓後在總統專機「空軍一號」上說，川習會非常成功，在許多重要議題達成共識。他說，「如果以0分到10分評分、滿分10分，我給這次會談打12分。」

烏克蘭問題 中美合作處理

對於台灣問題，川普表示「完全未提」（Taiwan never came up），新華社通稿也不見台灣字眼。烏克蘭問題則被提及，川普說，「我們討論了很長一段時間，雙方都將合作看看能否有所進展。」他稱，「習近平會協助我們，我們也會一起處理烏克蘭議題」。

美中雙方提到有關關稅、稀土、農產品採購等方面的成果。川普表示，中國將立即恢復採購大量的美國大豆及其他農產品。作為回報，美國針對中國出口用於製造芬太尼相關化學品所加徵的關稅，將從20％降至10％，這使中國輸美商品整體關稅稅率從57％降至47％。大陸商務部則稱，雙方就芬太尼禁毒合作達成共識。

美國財長貝森特30日接受福斯財經網訪問時表示，美中最快下周簽署貿易協議。他還透露，中國已同意今年採購1200萬噸的美國黃豆，未來3年則每年至少2500萬噸。BBC指出，由於美中貿易戰，美國農民在向中國出口大豆方面已損失數十億美元，北京恢復採購大豆，對川普而言是勝利。

川普還宣稱，中國稀土出口管制的障礙「現在已經消失了」，北京同意暫緩擴大稀土管制1年，此協議在1年後將可再延長。美國則將暫停擴大出口黑名單涵蓋子公司的新規則。大陸商務部也提到，美方將暫停實施對華海事、物流和造船業301調查措施1年。這意味著，雙方就近期針鋒相對的高科技與稀土管控方面各有妥協。

川普暗示 北京同意買能源

川普另在「真實社群」平台發文說，北京同意開啟購買美國能源的進程稱「可能會有一項非常大規模的交易，涉及購買阿拉斯加州的石油和天然氣」。

總統府發言人郭雅慧昨晚表示，台灣關注美中領袖會談，非常樂見任何有助於確保區域安全、穩定現狀的努力，台灣也會與美方保持密切聯繫，共同維護印太和台海的安全穩定。