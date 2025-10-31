川習會未簽協議 美股道瓊指數下跌109點 收在47522點
儘管川習會釋放正面訊息，不過美中尚未正式簽訂協議，加上12月降息並非必然，以及Meta、微軟等科技股暴跌影響，四大指數終場全面下跌。其中，道瓊工業指數下跌109點，收在4萬7522點；那斯達克指下跌377點，收在2萬3581點；S&P500指數下跌68點，收在6822點；費城半導體指數下跌111點，收在7216點。
國際中心／陳韋仁 編撰 責任編輯／馮康蕙
