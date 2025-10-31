川習會未簽協議 美股道瓊指數下跌109點 收在47522點

【時報-台北電】美國總統川普與中國國家主席習近平30日上午在韓國釜山金海機場舉行峰會。川普會後表示，中方承諾恢復採購美國大豆、持續出口稀土，並加強打擊非法芬太尼貿易，美方則會把20％「芬太尼關稅」減半，使中國輸美商品的整體關稅降至47％。對於備受關注的台灣問題，川普表示「完全未提」，他另透露將在明年4月訪中。 「川習會」登場前，美中領導人在紅毯區握手寒暄，川普率先迎上習近平，在談論達成貿易協議的可能性時，川普笑指習是「非常強硬的談判者」，「這可不是什麼好事」，但相信會談會非常成功。之後，川、習及雙方幕僚進入會議室。 川普自評12分 比滿分還高 新華社報導，習近平在開場白強調，中國的發展振興與川普的「讓美國再次偉大」並行不悖，中美完全可以相互成就、共同繁榮。兩國國情不同，難免有一些分歧，時而也會有摩擦，願繼續同川普總統一道，為中美關係打下穩固基礎，也為兩國各自發展營造良好的環境。 川普則表示，習主席是「我多年的好朋友，我們相處非常愉快」。中國是美國最大的夥伴，兩國攜手可以在世界上做成很多大事，合作會取得更大成就。雙方會談約1小時40分鐘。川普在會後對記者表示，他將於明年4月訪中，並透露習

時報資訊 ・ 8 小時前