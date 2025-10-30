川習會未觸及台灣議題引關注 美多位議員表遺憾與擔憂
美國總統川普與中國國家主席習近平30日在南韓釜山舉行「川習會」，但會後川普坦言雙方並未提及台灣議題，引發美國國會多位議員關切與質疑。
民主黨聯邦參議員絲拉金（Elissa Slotkin）表示，原本期望川普能在會談中至少重申對台政策，釋出明確立場，「很多人擔心他可能願意改變政策，我本來希望能聽到一些讓人放心的話。」絲拉金曾於5月聯手共和黨議員提出《不歧視台灣法案》，主張支持台灣加入國際貨幣基金（IMF）。
與川普關係密切的共和黨參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）則說，目前尚不清楚川習會具體內容，他將與川普進一步討論。「但我認為我們對台灣的支持是廣泛而深厚的。」
民主黨資深參議員利德（Jack Reed）表示，對於這場會談未觸及台灣並不意外。他認為，雙方這次選擇聚焦在可展現共識的議題，刻意避開具爭議性的部分，如台灣問題。
參議員凱利（Mark Kelly）簡短表示對此結果感到驚訝，而主張強化台美關係的參議員克魯茲（Ted Cruz）則回應稱，將待雙方會談摘要出爐後再做評論。
美國外交政策智庫「外交關係協會」（CFR）前會長哈斯（Richard Haass）也在MSNBC節目《早安，喬》（Morning Joe）中指出，他對雙方未談及台灣感到意外，尤其是中方未主動提起。他分析，這可能代表北京此次將焦點放在經濟層面，期望透過協議暫時「休戰」。
不過哈斯提醒，台灣向來是中國外交政策核心利益之一，「如果現在沒提，相信我，往後一定會提。」
《華爾街日報》在川習會前曾報導，中方預計提出台灣、關稅與稀土等議題，並要求美方重申「反對台獨」立場，甚至可能較前總統柯林頓時期的「不支持台獨」更為強硬。然而，川普會後聲明中僅提到雙方就關稅與芬太尼等問題達成共識，完全未提台灣，引發關注。
根據會後公布的協議內容，美方同意降低部分對中關稅，中方則承諾恢復採購美國黃豆、出口稀土，並強化對非法芬太尼貿易的管控。
