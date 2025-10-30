川習會未觸及台灣 總統府：樂見美中領袖為降低區域風險努力

總統府說，樂見美中領袖有這樣的交流及溝通。 圖:翻攝自X帳號@SydneyDaddy1

[Newtalk新聞]

美國總統川普（Donald Trump）與中國國家主席習近平昨（30）日在南韓會晤，會中並沒有談到台灣議題。對此，總統府發言人郭雅慧表示，政府樂見能夠降低各種單邊行為對於區域所帶來的衝擊、降低風險的努力。她說，很樂見美中領袖有這樣的交流及溝通。

總統府昨晚召開「國家氣候變遷對策委員會」第5次委員會議會後記者會。媒體詢問，「川習會」未提及台灣議題，總統府事前是否有所掌握？中美協議預料將簽署，台美貿易協議是否也有望加速簽署？

廣告 廣告

郭雅慧表示，總統府一直都有持續關注美中領袖會談，政府立場是非常樂見任何有助於確保區域安全穩定現狀，也樂見能夠降低各種單邊行為對於區域所帶來的衝擊、降低風險的努力。她說，很樂見美中領袖有這樣的交流及溝通。

郭雅慧指出，一如過去所說，台灣會與美方持續保持密切聯繫，彼此溝通都很順暢，未來也會持續與美國合作，共同致力維護區域，尤其是印太和台海的區域安全、穩定、繁榮。她說，會維持過去的溝通，並持續朝這個目標、方向努力。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

APEC不重要? 川習會結束就返美 川普稱與習達成「幾乎所有議題共識」

川習會是否談及台灣？ 川普：沒提到也沒被討論