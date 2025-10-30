川習會未討論台灣議題 川普對中國芬太尼關稅調降至10%

美國總統川普（Donald Trump）今天（30日）在南韓釜山與中國國家主席習近平會面，川普會後表示，他把與芬太尼相關的關稅調降至10%，對中國商品徵收的關稅將從57%降至47%。另外，川普提到，會中沒有提到台灣議題，相關內容未被討論。

美國總統川普（Donald Trump，圖）30日在南韓釜山與中國國家主席習近平會面，川普會後表示，他把與芬太尼相關的關稅調降至10%。（Photo by ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP via Getty Images）

這場會談進行約1小時40分鐘，為川普重返白宮以來，首趟亞洲行的重頭戲，也是川習兩人自2019年日本20國集團（G20）峰會以來，首次面對面會晤。今天的會談場地位於金海空軍基地內，是一座位於釜山金海國際機場邊緣的南韓空軍基地。

川普在會談結束後，隨即搭乘空軍一號返美。

川普30日在會談結束後，隨即搭乘空軍一號返美。（Photo by ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP via Getty Images）

美國有線電視新聞網（CNN）報導，川普在離開南韓後於空軍一號上向媒體表示：「如同你們所知，由於芬太尼流入美國，我對中國加徵了20%的關稅，這算是很高的關稅。」他說：「我已把關稅下調10%，也就是說，現在降至10%，而不是20%，並立即生效。」

川普補充說，他相信習近平會「非常努力地阻止這些致命物質流入」。

川普提到，會中雙方有談到俄烏議題，美中將合作，試圖解決這場戰爭。至於是否有談到台灣議題，川普說，「沒有提到台灣，也沒有被討論。」

川普還告訴媒體，自己將於4月訪問中國，習近平將在之後擇日訪美。川普說：「我將於4月前往中國，而他（習近平）之後會來這裡，不管是在佛羅里達州棕櫚灘（Palm Beach）或是華府。」