川習會未討論台灣議題 王定宇：符合台美長期默契

美國總統川普今（10/30）早在釜山與中國國家主席習近平舉行雙邊會，雙方閉門會談約1小時40分，川普在會後表示，會中沒有提到台灣議題，相關內容未被討論。對此，民進黨立委王定宇分析，川普主動對外表示「未討論台灣」，這符合台美之間的長期默契，也就是台灣不應該成為談判桌上的交易籌碼。

另外，他也表示，這次川普亞洲行中，日本新首相高市早苗收穫最大，因為川普確認了美日同盟以及印太第一島鏈的戰略位置。

對於川習會僅進行100分鐘就落幕，王定宇表示，川習會原來預計4小時，最後100分鐘就結束，扣掉前面開場以及雙方翻譯的時間，雙方可以真正講話的時間其實只有60分鐘左右，可以預料這場川習會可以談的議題不多，也沒有什麼深入的談話。

王定宇說，川普在川習會前就先定調，「台灣就是台灣，沒什麼好談」，會後川普就對外直接表示，會談中沒有討論台灣問題，這符合長期以來台美默契，也就是台灣不應該被拿到談判桌上做交易籌碼，台灣也不會被美國要求上談判桌，台美往來以及軍購都不會是美國、中國談判議題，所以這一次並沒有脫離原來框架。

王定宇分析，這次川習會有許多滿有意思的地方，比如談判桌上面，美方一張紙都沒有，中方卻是滿滿文件，代表人員根據上面文字一個字一個字說，呈現出「一邊怕說錯，一邊遊刃有餘」，就這個談判形式上來看，雙方談的時間不多，美方也不想談結論以外的枝節，不讓中國做政治上操弄。

王定宇認為，這次川普亞洲行中，日本新首相高市早苗收穫最大，因為川普確認了美日同盟以及印太第一島鏈的戰略位置；另外，台灣仍然被美國視為是重要的國家利益，並沒有拿出來讓習近平進行操，所以這一次的川習會，並沒有看到中國跟習近平有任何得分的地方。

