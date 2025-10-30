川習會未談到台灣 總統府：台美溝通順暢、樂見美中領袖交流

「川習會」今天(30日)落幕，會中並未談及台灣議題。對此，總統府發言人郭雅慧晚間表示，對於美中領袖的會談，我方一直都有持續關注當中，樂見中美領袖交流與溝通，台美溝通也很順暢。

美國總統川普於韓國時間今天(30日)早上在釜山與中國國家主席習近平舉行雙邊會。川普會後表示，會中沒有提到台灣議題，相關內容未被討論。

總統府30日召開「國家氣候變遷對策委員會第五次委員會議」，總統府發言人郭雅慧晚間在會後記者會上，針對「川習會」未觸及台灣議題表示，對於美中領袖會談，我方一直都有持續關注當中，我方立場非常樂見任何有助於確保區域安全穩定現狀，也樂見能夠降低各種單邊行為對區域所帶來的衝擊，持續所做的努力。

郭雅慧並說，一如過去所說，台灣會與美方持續保持密切聯繫，彼此溝通都很順暢，未來也會持續與美國合作，共同致力維護印太區域和台海的安全穩定及繁榮。