川習會未談及台灣議題 降關稅、稀土達共識
川普說，「我確信這將是一場成功的會面，但他是個強硬的談判者，這不是什麼好事。」
川普握著習近平的手並不斷拍他的手，向媒體強調2人關係友好，儘管翻譯就在現場說明，但習近平聽到後始終面無表情。美中領袖會談，在南韓釜山金海空軍基地展開。這是川普第2次總統任期以來第一次與中國領導人會談，也是2位領導人6年來首次見面。
川普開場就稱讚習近平是偉大國家的偉大領導人，習近平也表示，多年後見到川普是很開心的事，同時也表明全球2大貿易體，偶爾出現摩擦很正常。
習近平指出，「我始終認為，中國的發展與您讓美國再次偉大的願景是相輔相成的，我們兩國完全有能力互相幫助、共同成功。」
隨後2人閉門會談了1小時又40分鐘，會議結束後，2人互動密切，臉上都有笑容，但會後卻沒有舉行共同記者會，而是各自離開。
川普回程在空軍一號上表示，已跟中國針對大豆進口、稀土和芬太尼問題，取得共識。
川普指出，「我因為芬太尼流入美國而對中國徵收了20%的關稅，這是一個很高的關稅，我也根據他（習近平）今日的表態將關稅減少了10%，所以現在關稅是10%，而不是20%。」
川普表示，這筆減稅會立刻生效，代表中國對美國出口商品的整體關稅會從57%降到47%。另外，有關稀土的問題也已經解決，目前在稀土議題上已經沒有任何阻礙。
川普還說，有跟習近平談到晶片問題，但不是最先進的Blackwell晶片，而是輝達晶片。另外他也承認，會議中並沒有談到台灣問題，同時也透露，計畫在明年4月訪問中國，針對雙方在貿易合作與其它重大議題進行交流。
而就在川普訪問亞洲各國時，俄羅斯總統蒲亭宣布成功測試核動力水下無人載具，川普隨後也在30日要求戰爭部在平等的基礎上，開始測試美國的核子武器。
