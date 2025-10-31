川習會未談台灣是利好！美國不表態...矢板明夫：說明挺台態度沒變...習近平要想搞事得要掂量美方反應
在南韓釜山的「川習會」昨（30日）順利落幕，美國總統川普宣布達成多項協議，包括中國解除稀土出口管制、恢復購買美國黃豆、美國降低中國10%關稅等，而社會最為關注兩人是否在會上談及台灣，川普也說「從未提到」。對此，印太戰略智庫執行長矢板明夫指出，川習會沒談到台灣問題，對國人可以說是一個利好。他表示，美國不表態就說明挺台的態度並沒有變，中國國家主席習近平要想在台灣海峽搞事情時，不得不掂量一下美國的反應。
矢板明夫表示，美國總統川普今天和中國的習近平国家主席進行會談。他指出，會談後川普發文報告了會談的成果：
1.中國開始買進大豆、高粱等農產品，我們的農民將會非常高興！農民們應該立即出去購買更多的土地和更大的拖拉機。感謝習主席！
2.中國同意在今後一年、繼續公開且自由地提供稀土、關鍵礦物、磁鐵等。
3.中國已堅定地聲明，將努力合作阻止芬太尼流入美國，協助終結芬太尼危機。
4.中國同意開啟採購美國能源的程序，可能出現超大規模採購阿拉斯加州石油和天然氣。
矢板明夫提到，川普強調「今天達成的這些協議將為數百萬美國人帶來繁榮與安全。」作為回報，美國同意對中國降低10%的關稅。他表示，可以說這場會談雙方都取得了一定的成果，但他也認為，對美國來說，成果更大一些。
矢板明夫說明，因為對中國的關稅是美國臨時加上去的，今天降下來，明天還可以加上去，而且加多少或降多少，都是川普隨口說了算；但中國需要付出的就不同了，從美國買大豆、買石油都需要花真金白銀，阻止芬太尼進入美國也可幫助美國解決實質上的社會問題。
矢板明夫也說，中國出口美國的稀土管制延期一年實施，同樣為美國爭取了寶貴的時間，有了一年的準備時間，美國從別的國家購買稀土以及自己開發稀土，就很有可能變得從從容容、游刃有餘了。
矢板明夫認為，川習會沒有談到台灣問題，對台灣來說，可以說是一個利好。他指出，俗話說：「沒有消息就是好消息。」據報導，中國這次對美國做出一些讓步，是想換取川普總統在對台灣問題上的表態，例如「不支持台灣獨立」等等；但是川普沒有買單，會談前他說了「台灣就是台灣」，認為沒必要和中國溝通這個問題。
矢板明夫表示，美國不表態，就說明支持台灣的態度並沒有變，習近平要想在台灣海峽搞事情的時候，不得不掂量一下美國的反應。
