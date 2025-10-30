川習會未談台灣議題！王定宇曝「鐵默契」：美方不會將台灣放上談判桌

記者詹宜庭／台北報導

美國總統川普與中國國家領導人習近平今（30日）在南韓金海空軍基地進行會談，「川習會」歷時約1小時40分鐘結束，會中完全沒有談到台灣問題。民進黨立委王定宇表示，此次川習會並未討論台灣問題，這也符合台美長期以來的「鐵默契」，美方不會將台灣放上談判桌，台美之間的互動與軍購從來不是美中談判的項目，因此這次會談並未脫離原有框架。

王定宇表示，這次川習會可談的議題不多，也沒有出現什麼深入的對話。會談前，川普就已經定調「台灣就是台灣，沒什麼好談的」。會後，在白宮尚未整理出正式發言前，美方就已直接對外表示，此次川習會並未討論台灣問題，這也符合台美長期以來的「鐵默契」，台灣不該被擺上談判桌，成為交易的籌碼，美方不會將台灣放上談判桌，台美之間的互動與軍購從來不是美中談判的項目，因此這次會談並未脫離原有框架。

王定宇分析，反倒是這次習近平與川普的會面透露出不少細節與玄機。若觀察談判桌的布置，美方川普一側的7位代表，桌上一張紙都沒有；相對地，習近平一方的7位官員桌上則是滿滿文件，還拿著筆對照內容，一邊看一邊說話，生怕說錯，美方則顯得游刃有餘，講什麼都沒關係。因此，從談判的形式來看，應是雙方事前早已談妥結論，這次會面只是等著簽字，雙方談的時間不多，也可以看出美方不願在既定結論之外開展枝節，以防中國進行政治操作。

王定宇認為，此次川普亞洲行中，收穫最大的是日本首相高市早苗，因為這次行程進一步鞏固了美日同盟關係，並強化了印太第一島鏈的戰略地位。美中之間的矛盾並未真正解決，只是在關稅及其他爭議議題上達成共識，台灣仍被美國視為重要的國家利益，並沒有拿出來讓習近平進行操弄。截至目前為止，看不出中國或習近平有任何具體的收穫。

