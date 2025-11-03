川習會未談台灣 學者：刻意戰略模糊

「川習會」沒有提到台灣問題，各界有不同解讀。國策院3日舉辦地緣政治新局勢座談會。（陳君瑋攝）

「川習會」沒有提到台灣問題，各界有不同解讀。台北海洋科技大學助理教授吳致瑟認為，這是一種「策略沉默」，是有意識、暫時的談判節奏控制，而非是單純忽略。北京清華大學台灣研究院院長巫永平則表示，美國對大陸打「台灣牌」的態度出現變化，大陸應運用制度優勢與話語引導，讓美國相信兩岸統一不會損害美國利益，推動兩岸朝和平統一方向前進。

川習會落幕，對於美國總統川普和大陸國家主席習近平在會談中都沒有提到台灣，兩岸3日各有一場座談，就相關議題進行討論。

廣告 廣告

吳致瑟提到，川習會避談台灣並非偶然，而是一種彼此傳遞訊號的方式。雙方刻意為競爭關係設下「緩和邊界」，將焦點放在可操作的經貿領域，以維持對話與穩定；至於戰略層面的「深水區」議題，則保持模糊。

吳致瑟分析，從美方角度來看，若在川普2.0的首次美中領袖會晤就觸及台灣議題，不僅可能讓北京直接關門，也會削弱美方在後續談判中的彈性與主導空間。

中經院院長連賢明則認為，川習會也許有帶到相關話題，不過雙方立場有所差異，所以無須太過擔心台灣被出賣，因為中美分歧大到很難在台灣議題上達到共識。

在北京大學舉辦的「全球視野下的中國抗戰」國際學術研討會，巫永平指出，美國認為中國是它的最大競爭對手，以後台灣就成為美國手裡的一張牌。因為台灣問題是中國的核心利益，所以只要中美競爭格局存在，台灣對美國來說就是一張有用的牌。

巫永平認為，川普與拜登政府在打「台灣牌」的方式上已出現差異。推動美國「從支持台獨到理解統一」是下一步重要方向。「更重要的是，要讓美國相信、尊重和理解支持中國的和平統一對美國是有利的，不會損害美國利益。」