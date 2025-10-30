川習會未談台灣 學者：美中戰術性「議題分流」

美國總統川普今天(30日)上午與中國國家主席習近平在南韓釜山金海空軍基地展開雙邊會談，根據會談後釋出的訊息，會中並未提及台灣。學者認為這只是美、中雙方戰術性「議題分流」，並非政策讓步，台灣仍是美、中競爭的核心戰略變數，美國仍會強化對台灣的支持；另外也可看出美國無意讓經貿議題牽扯台灣，更不會讓步以達成協議。

美國總統川普今天上午與中國國家主席習近平在南韓釜山金海空軍基地展開雙邊會談，會前外界均關注是否會討論台灣議題，但川普在會後透露「川習會」中沒有提到台灣，中國官方媒體新華社會後發布的通稿也沒有提到台灣，並表示雙方在會談中達成多項共識。

開南大學副校長、人文社會學院副教授陳文甲認為，本次「川習會」氣氛相對和緩，顯示雙方在激烈競爭中尋求有限的穩定。他指出，川普重視經濟利益與貿易談判，習近平則面臨中國經濟放緩與外交壓力，雙方都有「止跌回穩」的動機，所以美中關係在短期內將呈現「戰略降溫」；而對台灣來說，隨著美、中恢復對話，將有助於降低區域軍事緊張。

至於本次會談並未提到台灣，陳文甲認為這只是美、中雙方戰術性「議題分流」，並非政策讓步，台灣仍是雙方博弈的核心籌碼，美國不會減少對台灣的支持，而中國也不會放棄主權主張。陳文甲說：『(原音)因為川普重視交易與利益，傾向先確保經濟成果，再視情勢處理安全議題。然而，台灣議題不可能真正與貿易脫鉤，因台灣是晶片供應鏈與印太安全的關鍵，美方即便暫時不談，也會在軍售與科技合作中持續強化對台支持；中國也會將此宣傳為美方軟化，但實質上，台灣仍是美、中競爭的核心戰略變數。』

中正大學政治系教授蔡榮祥則指出，「川習會」之前，川普早就定調這次會面只談經貿事務，他認為這對台灣來說比較有利。他說：『(原音)如果假設在裡面真的有談到台灣，然後(美國)有讓步，你覺得中方不會出來講？所以這件事情就是說沒有這件事情，因為他(川普)一開始就定調Taiwan is Taiwan.(台灣就是台灣。)這個意思就是說Taiwan is not part of China.(台灣不是中國的一部分。)他對台灣也很尊重，意思就是說你(中國)不要把這個東西去牽扯到美、中之間或者是海峽兩岸之間、我美國一定要做一些讓步才可以讓中國在貿易達成協議，沒有這件事情啦！』

蔡榮祥分析，本次會談所達成的共識乍看之下雙方都有讓步，但細看就會發現美國對中國進口商品加徵的關稅將從57%降至47%，這對中國來說算不上好消息，因為美國昨天也跟南韓談定將對等關稅調降至15%，相比之下，更顯得中國對美貿易相當不具競爭力。

蔡榮祥說，如果他是習近平，應該高興不起來，他更直言川普這樣對待中國，是個「狠人」，所以，整體來說，蔡榮祥認為現在的美中關係只能說是暫時從劍拔弩張的緊張態勢稍微緩解下來而已，接下來就看習近平能否兌現承諾，才有機會跟美國談到更好看的關稅稅率。(編輯：許嘉芫)