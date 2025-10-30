川習會未談台灣 民進黨：中國「疑美棄台」認知戰不攻自破

「川習會」30日在韓國釜山登場，網路流傳大量「疑美棄台」言論，甚至有前立委吳斯懷發文批評民進黨與美國總統川普(Donald Trump)。對此，民進黨中國部主任吳峻鋕在民進黨發言人韓瑩主持的《午青LIVE》節目中指出，相關論述是中國發動的認知作戰，意圖混淆民意、操弄輿論。

吳峻鋕表示，事實上，川普本人已公開說明「川習會」並未討論台灣議題，顯示這些所謂「棄台」傳言純屬錯誤判斷，「不攻自破」。

吳峻鋕表示，美國長期以來清楚理解台灣的戰略與地緣價值，川普本人也「確實理解台灣的重要性」。他並引述前白宮副國安顧問博明(Matthew Pottinger)的分析，表示有關「川普可能出賣台灣」的說法是中國共產黨透過美國媒體散布的試探性訊息，目的是製造疑美氛圍、擾亂輿論方向。

韓瑩批評國內部分前軍系立委及在野人士明知中國在背後操弄風向，仍跟進放話，反而成為中國認知作戰的協力者。她強調，北京的宣傳操作並非為了讓台灣人喜歡中國，而是要「讓台灣人彼此不信任、甚至討厭自己的國家」，這正是認知戰最危險的核心策略。

吳峻鋕強調，「川習會」落幕後，美方已明確澄清沒有討論台灣問題，足以證明中國帶風向的企圖失敗。他呼籲國人應保持團結與警覺，避免被錯誤訊息與外部勢力分化及影響，共同守護台灣的民主共識。