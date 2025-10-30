川習會未談台灣 江啟臣籲政府審慎評估台美關係變化

（中央社記者王承中台北30日電）川習會今天落幕，立法院副院長江啟臣表示，川習會顯示美中可以暫時忽略台灣，尋找到相互妥協的空間。若華府可以為了國內經濟略過台灣議題，甚至面對中共對台作為給予一定程度的容忍，國安高層應審慎評估目前台美關係的變化及發展。

美國總統川普今天表示，他在韓國與中國國家主席習近平舉行的雙邊會非常成功，也說雙方針對許多議題達成共識，若從0分到滿分10分來評分，他為這場會談打12分。

江啟臣今天透過媒體群組表示，今天的川習會應該是對10月26日雙邊在吉隆坡貿易談判成果的再確認，雙方在表面利益妥協，但結構性問題未解。

江啟臣指出，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）日前在以色列飛往卡達的專機航程中回應媒體表示「美國不會為了達成與中國貿易協定，而以放棄台灣作為交換條件」。今天的川習會也顯示，的確「台灣議題」不見得成為干擾美中貿易談判的因素，美中可以暫時忽略台灣，尋找到相互妥協的空間。

江啟臣表示，雙方未談，不代表不重要、不存在；然而，讓人懷疑及擔憂的是，美國在台協會（AIT）主席羅森伯格（Laura Rosenberger）離職至今，AIT竟尚未甄補新主席。

江啟臣指出，換言之，台灣除了晶片，是否其他議題，例如安全，在川普心中的重要性順位相對較後，華府對台灣議題的討論與認知是否產生變化，國安高層接下來應有密切觀察並掌握，審慎評估台美關係的未來。

江啟臣表示，若華府此次可以為了國內經濟略過此議題，甚至面對中共對台作為給予一定程度的容忍，則「台灣議題」在華府人士的考量及川普心中的份量是什麼，國安高層應審慎評估目前台美關係的變化及發展。

江啟臣指出，川習會後，雙方對下次的會面訂出一個具體的時程規劃及模式，說明雙邊皆有意透過最高層對話，直接確認彼此的國家利益，一些談判桌上的決定，也都可能在會後就立即生效，對於美中高層互動產生的對臺影響，國安高層恐必須要做到即時的掌握和回應。

江啟臣表示，川普下週將開始面對最高法院對「對等關稅」的言詞辯論，這項判決也將影響川普「對等關稅」未來走向。若川普敗訴，關稅將恢復原狀；若川普勝訴，尚未完成關稅談判的台灣，續受對等關稅影響。不論如何，甚至在判決前，政府仍應積極爭取有利的談判成果。（編輯：蘇龍麒）1141030