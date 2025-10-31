川習會未談輝達AI晶片 美專家：美方持保留空間

（中央社記者張欣瑜舊金山30日專電）美國經貿專家考伊今天分析川習會指出，雙方儘管在會中沒有談到輝達Blackwell晶片，但川普也未將這扇門關上，川普政府內部對是否向中國出口最先進半導體存在分歧，川普可能採取觀望態度，讓輝達自行試探各種交易的可能性。

川習會昨天落幕，美國國際經貿專家考伊（Peter Cowhey）今天接受中央社視訊訪問指出，整體而言，這場會談並未達成實質性的、重大的進展或改變。

他表示，美國總統川普（Donald Trump）儘管沒有明確表態，但也並未將高階人工智慧（AI）晶片出口中國的大門關上。

廣告 廣告

川普會後向媒體表示會中並未討論輝達（Nvidia）最先進的Blackwell晶片。

考伊指出，川普政府內部對於是否向中國出售先進半導體存在分歧，這場辯論目前仍在激烈進行，川普似乎還沒下定決心。川普可能讓輝達自行進行商業談判、試探達成各種協議的可能性，他自己則不需要對任何特定的方向做出承諾。

川普也表示已消除稀土供應的「障礙」，雙方達成為期1年的可延展協議。

對此，考伊分析中國背後可能的戰略考量，指出稀土出口管制如同一枚小型核武，是一種「最後手段」；再者，中國可能發現管制引發的憤怒不僅限於美國，還包括中國在世界上的重要貿易夥伴，若真的實施管制，對習近平而言政治代價過高。

考伊也提到，稀土是一種戰略性商品有如過去的石油，美國必須要分散供應鏈，並且在供應充足時建立儲備。短期來看是個嚴重問題，長期而言這個問題被高估了。

觀察市場的反應，考伊指出，市場反應並不悲觀，全球市場或多或少傳達一種訊息，有如前英國首相邱吉爾的名言「談、談、再談，總好過戰、戰、再戰」（Jaw, jaw, jaw is better than war, war, war）。投資人原本就預料會達成類似的協議。

川普透露自己將於4月前往中國展開新一輪磋商。考伊引述美國智庫「大西洋理事會」（Atlantic Council）分析指出，如果川普每隔幾個月就要與習近平碰面，可能比較不會隨意發動新的威脅。北京似乎利用這種長時間的行程限制川普的「不可預測性」。

「大西洋理事會」學者哈特（Melanie Hart）分析，2026年川普計畫於4月訪問北京，習近平預計將在12月前往美國出席20國集團（G20）峰會，接下來的14個月，美中雙方都將為這兩場會晤做準備。

不過，考伊也指出，這並無法保證美中關係不會在接下來的任何時間點惡化。（編輯：田瑞華）1141031