川習會歷史性會晤落幕！ 川普降中關稅10％ 稱習近平「強硬談判者」

川習會今（30）日登場，美國總統川普（Donald Trump）與中國國家主席習近平睽違6年來，在南韓釜山進行1小時40分鐘的歷史性會晤。會中，川普稱習近平為「偉大國家的偉大領導人」，但川普會前，突然宣布恢復超過30年的核武試爆暫停令，為會談增添緊張氣氛。稍早，川普也宣布對中國關稅調降10%。

川普稱習近平是強硬談判者

川習會登場後，兩人先是握手寒暄拍照，川普說：「毫無疑問地，我們這次會面一定會非常成功」，接著他笑指習近平，稱他是一個非常強硬的談判者，「這可不是什麼好事」。



根據《CNN》報導，川普、習近平在釜山金海空軍基地舉行會談，試圖重建世界兩大經濟體間的動盪關係。儘管會談氛圍友好，川普稱習近平為「偉大國家的偉大領導人」，但川普在會前，突然宣布恢復核武測試，並指示美國「戰爭部」（Department of War）執行相關計畫，讓雙方見面增添幾分緊張氣氛。

延伸閱讀》川習會前突襲！ 川普宣布「重啟核武試驗」 點名中俄逼近軍備差距



川普、習近平會談開始時表現友好，川普稱讚習近平是「偉大國家的偉大領導人」，並表示相信兩人「將在很長一段時間內建立美好關係」。習近平則表示，與川普會面是「極大的榮幸」。



習近平在會談中坦承：「我們並不總是意見一致，世界兩大經濟體時常產生摩擦是正常的⋯⋯你我掌舵中美關係應該保持正確方向。」他強調兩國可以共同繁榮。

川普對中關稅調降10%

川普會後，兩人相繼離開現場。稍早，川普表示，他把與芬太尼相關的關稅調降至10%，宣布對中國商品徵收的關稅將從57%降至47%。川普也說，兩人進行一場非常棒的會晤，也做出許多決定，內容涵蓋貿易、技術、芬太尼和稀土等許多領域。同時，他也提到，明年4月將訪問中國，但也未提供更多細節。

廣告 廣告

川普與習近平睽違6年來，在南韓釜山進行1小時40分鐘的歷史性會晤。（圖／翻攝White House的Youtube）

精心安排的外交舞台

根據《BBC》報導，會談地點和時程經過美中官員精心安排。川普原本預定提早一天離開，白宮原計劃晚上與習近平會面，可能導致匆忙會談。官員最終決定在川普離境、習近平抵達進行國事訪問時，於機場舉行會談。



習近平在機場外的歡迎委員會經過精心編排，為中國領導人歡呼的民眾被說中文的官員指示何時何地揮舞旗幟。任何反中抗議活動都被隔離在遠處。這是習近平11年來首次訪問南韓。