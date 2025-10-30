即時中心／黃于庭、魏熙芸報導

美國總統川普（Donald Trump）今（30）日於南韓釜山會晤中國國家主席習近平，雙方歷經約1小時40分閉門交流，川普隨即搭乘空軍一號返美，他也透露，會中並未談論台灣議題。對此，行政院長卓榮泰做出最新回應！

川普「亞洲行」最終站前往南韓，敲定釜山金海國際機場與習近平舉行峰會，據中國媒體報導，雙方會談時間約1小時40分。川普事後受訪說道，他對於本次川習會「滿意度破表」，不過會談過程中並沒有提及台灣議題；另他也透露，4月份將會訪問中國。

廣告 廣告

對此，卓榮泰今日被問及「是否擔心川普賣台？政府如何因應？」，他回應說，「我們會努力」，此外也請國人一起，把台灣顧好、守好，全世界就會更珍惜台灣的重要。

原文出處：快新聞／川習會歷經100分鐘！美中雙方「未談台灣問題」 卓榮泰表態了

更多民視新聞報導

台中廚餘車駕駛慘了！桶身竟未加蓋「沿路狂灑」 警方出手開罰

學國台辦汙衊賴清德！鄭麗文竟嗆「麻煩製造者」 民進黨霸氣回擊

台中豬瘟疫調疑點多！透露專家會議建議全力投入 卓榮泰行動了

