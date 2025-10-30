川習會沒提台灣！卓榮泰：我們把台灣顧好 全世界就會珍惜台灣

[FTNN新聞網]記者陳弘志／台北報導

美國總統川普與中國國家領導人習近平今（30）日在南韓金海空軍基地會晤，不過這場歷時1小時40分鐘的川習會，完全沒提台灣。行政院長卓榮泰今天在台中受訪表示，「我們把台灣顧好、守好，全世界就會更珍惜台灣的重要。」

卓榮泰說，我們把台灣顧好，全世界就會珍惜台灣。（圖／行政院攝）

這場川習會聚焦在美中貿易議題，川普聲稱中國限制稀土出口的禁令「障礙現在已經消失了」，他對這場川習會感到非常滿意，他說這次會面「如果滿分10分，我給12分」。

