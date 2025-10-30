川習會沒提台灣 新華社通稿證實了！

新華社發佈川習會通稿，習近平呼籲中美雙方應該「算大帳」，而川普則一直拍習近平馬屁，雙方這次真的沒談台灣議題。

在川習會舉行之後，大陸官媒新華社，在下午兩點左右，發佈新聞通稿。值得關注的是，川普果然沒騙大家，這次川習會，真的沒說到台灣，在新華社的通稿中，也隻字未提「台灣」。（葉柏毅報導）

在新華社所發佈的新聞通稿中指出，習近平向川普呼籲，中美雙方應該「算大帳」，多看合作帶來的長遠利益，而不應陷入「相互報復的惡性循環」。

通稿中指出，習近平說，「中美關係在我們共同引領下，保持總體穩定。兩國做夥伴、做朋友，這是歷史的啟示，也是現實的需要。兩國國情不同，難免有一些分歧，作為世界前兩大經濟體，時而也會有摩擦，這很正常。」

習近平也指出，兩國經貿團隊應該就重要經貿問題，深入交換意見，形成解決問題的共識。雙方團隊要盡快細化和敲定後續工作，將共識維護好、落實好，以實實在在的成果，給中美兩國和世界經濟吃下一顆「定心丸」。

通稿中也指出，川普表示，他很榮幸與習近平會面。中國是偉大國家，習主席是受人尊敬的偉大領導人，也是他的多年好友，他與習近平相處非常愉快，美中關係一直很好，將來會更好，希望中國和美國的未來都更加美好。