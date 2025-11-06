川習會沒提台灣 美智庫專家：美中將頻繁談判仍有機會觸及

「川習會」落幕，就多個貿易議題達成短期協議共識。美國智庫蘭德公司(RAND)台灣專家分析，「川習會」替美中關係重塑互信，對整體關係而言有幫助。至於川、習兩人會面並沒有提及台灣議題，學者認為，這次會面沒有提到台灣是好事，不過由於美中是達成短期協議，意味之後會頻繁談判，這也增加台灣議題可能被提起的機會。

川習會重建美中互信、創造良好氛圍

美國總統川普與中國國家主席習近平日前在南韓釜山會面，這場眾所矚目的「川習會」就大豆採購、芬太尼、關稅、稀土管制等達成短期協議，美中貿易戰火暫時休兵。

廣告 廣告

美國智庫蘭德公司(RAND)台灣政策倡議(Taiwan Policy Initiative)主任郭泓均(Raymond Kuo)4日接受央廣訪問時表示，由於川普風格的關係，美國正面臨是否會遵守承諾的質疑，這也是美中最後僅達成一年期協議的原因。不過，郭泓均認為，「川習會」開始重建美中的互信，創造雙方互動良好氣氛，至於協議能維持多久則還需要觀察。郭泓均說：『(英文原音)「川習會」發生在一場更大型會議的場邊，這是件好事。因為我覺得其實並沒有做足夠的準備或前期工作，來真正達成一項貿易協定。但回到你的問題，我認為「川習會」主要是著重在建立互信、營造更正面的氛圍，開始討論像稀土以及其他貿易限制等議題，並開始從關稅戰中逐步退場。』

川習沒談台灣是好事 但仍未排除頻繁談判重提可能

川普重返白宮後的第一次「川習會」引發國際關注，川普也曾表示會談會提到台灣；不過最後台灣議題並未被提及。

郭泓均認為整體來說是一件好事，但美中貿易共識只是短期協議，代表美中未來將頻繁談判，台灣再被提上談判桌的機會也相對增加。他說：『(英文原音)這次與習近平達成的協議是短期協議，這意味著台灣問題或美中關係的議題會一再被提起。也就是說，未來台灣有可能更頻繁地出現在這類對話中。不過，我認為這次他們沒有談到台灣，反而是一個好現象，這代表未來這議題出現的可能性比較低。但是問題在於，因為這些協議的期限很短，我們又會有更多機會讓它再次被提起，這兩者之間會需要平衡。』

「川習會」前，關於台灣是否會成為美中談判籌碼的討論不斷。郭泓均表示，川普具有交易性格，但川普的交易風格是基於個人利益還是國家利益，則需要觀察。他進一步表示，目前美國目前看來並不想在經貿議題上過度施壓中國，而習近平也想專注國內的經濟問題；不過，郭泓均提醒，若美中緊張關係升級，台灣成為談判籌碼的風險也會增加。

郭泓均也表示，除了美中關係的緊張程度外，也取決於美國內部情況。他指出，有時候總統會利用外交政策轉移國內問題的注意力，以藉此擺脫一些國內困境，因此美國內政情勢也是需要關注的另一個因素之一。

「棄台論」忽略現實層面 美在台有實際利益

在「川習會」前，幾篇在國際期刊或智庫討論美國是否應繼續協助台灣防衛安全的分析或報告引發討論。郭泓均表示，這些言論忽略了現實層面問題，美國在台灣有實際利益，例如半導體供應鏈、民主價值、安全等，這些價值或利益並不會因為主觀認為「不重要」就不存在。

郭泓均指出，那些「放棄台灣」的言論並沒有回答美國如何在不引發重大反效果的情況下放棄台灣，相關說法忽略了現實結構的重要性。郭泓均表示，美國內部仍有強勁的挺台力道，例如國會支持台灣的力量一直存在，他認為台灣除了繼續維繫這些挺台力量外，也要說服美國民眾，台灣正努力增強自我防衛能力，堅定捍衛自身安全。