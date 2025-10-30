川習會沒簽協議美股收跌! Meta暴跌逾11％、台積電ADR下跌0.61%

美股道瓊工業指數30日下跌109.88點，標普500指數下跌0.99%，那斯達克指數下跌1.57%，費城半導體指數下挫1.53%。 圖：達志影像／路透社(資料照)

[Newtalk新聞] 美國總統川普（Donald Trump）與中國國家主席習近平會面，雙方雖同意讓貿易戰降溫，但尚未簽署協議，加上企業財報好壞參半，以及美國聯邦準備理事會（Fed）進一步降息存在不確定性，美股30日收跌，道瓊工業指數下跌109.88點、0.23%，標普500指數下跌0.99%，那斯達克指數下跌1.57%，費城半導體指數下挫1.53%。

綜合外媒報導，聯準會30日宣布降息1碼，在市場普遍預期之內，但聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）表示，12月是某再次降息並非定局，引發了投資人對未來政策走向的疑慮。市長對12月再次降息可能性的預測，從本週稍早的90%以上，下降至約70%。

科技巨頭Alphabet、Meta及微軟等公司週三公布財報，Alphabet股價受強勁業績提振，上漲2.45%；而投資人對Meta和微軟不斷增長的支出預期感到擔憂，Meta和微軟股價分別下跌11.33%和2.9%，Meta創下三年來最大單日跌幅。亞馬遜在交易時段收跌3.23%，盤後飆漲逾10%，因市場對其雲端運算服務的強勁需求，抵消其電子商務業務成長放緩的影響。

美股31日收盤，道瓊工業指數下跌109.88點或0.23%，收47522.12點。標準普爾500指數下滑68.25點或0.99%，收6822.34點。以科技股為主的那斯達克綜合指數挫跌377.33點或1.57%，收23581.14點。費城半導體指數下跌111.93點或1.53%，收7216.00點。台積電ADR下跌0.61%，收在303.22美元；人工智慧晶片巨頭輝達則下跌2.04%。

