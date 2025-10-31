川習會沒談台灣 學者：美中有「這點」共識

▲美國總統川普（Donald Trump）與中國國家主席習近平30日在韓國舉行「川習會」。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 全球矚目的美中領導人會晤「川習會」於30日上午在韓國釜山登場，美國總統與中國國家主席習近平進行簡短會談，持續1小時40分，時間比先前預期的3至4小時短得多，且沒有談到台灣議題。旅美學者翁履中認為，「不談」本身就是一種信號，對北京而言，當前首要任務是「穩定交流氣氛、重塑國際信任」，不提台灣，不是放棄；而是把這張牌留到更有利的時刻。

翁履中說，「台灣被排除在談判之外」，主因對北京而言，當前首要任務是穩定交流氣氛、重塑國際信任。既然對國力更有信心，就不急著拿台灣開刀。對川普來說，台灣是高風險、低收益的議題，稍有不慎就會同時得罪北京與台北，不如避談。雙方選擇「經濟優先、政治延後」，其實是一種暫時的戰略冷卻。

廣告 廣告

不過翁履中說，北京的沉默不等於軟弱。有人認為，中國不談台灣是因為經濟下滑或習近平權力動搖，但這樣的想法過於單向。北京或許是在展現「戰略耐心」，等待美國陷入內部政治混亂或選舉焦慮，再提出更具籌碼的要求。不提台灣，不是放棄，而是把這張牌留到更有利的時刻。

翁履中提醒，政策判斷不能建立在單一假設上。作為政策決策者，面對國際局勢，台灣只能針對最壞的情況做好準備，而不是只討論最樂觀的劇本。

翁履中說，這場睽違六年的川習會，本質是「短期止痛、長期拉扯；經濟降溫、政治升溫」。芬太尼、大豆、稀土只是可交易的籌碼；而科技、軍事與台灣，才是無法交易的矛盾。這不是和解，而是一場「帶笑的冷戰」，川普與習近平各自維持笑容，盤算的卻是如何延續這場看不見的拉鋸戰。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

川習會落幕未談到台灣！總統府：樂見為降低區域風險努力

川習會落幕！邱毅曝迅速獲共識原因：明年恐碰觸最敏感的台灣問題

川習會成果來了！中國商務部宣布稀土管制、港口費「休戰一年」