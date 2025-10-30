川習會沒談台灣！江啟臣示警：不代表不重要

▲美國總統川普、中國國家主席習近平30日在韓國釜山舉行川習會。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 時隔六年，美國總統川普和中國國家領導人習近平再度會晤，會後，更表示這場在南韓進行的「川習會」是「滿分10分的12分」，兩人達成許多問題的共識。但內容聚焦在「對等關稅」、「稀土管制」、「農產品採購」等經濟議題，並沒有觸及晶片、科技、臺灣、區域安全、軍事等敏感問題。對此，立法院副院長江啟臣表示，今天的川習會顯示，「臺灣議題」不見得成為干擾美中貿易談判的因素，美中可以暫時忽略臺灣，尋找到相互妥協的空間。10月26日雙邊在吉隆坡貿易談判成果的再確認，雙方在表面利益妥協，但結構性問題未解。

江啟臣認為，沒談不代表不重要、不存在，令人懷疑及擔憂的是，美AIT主席羅林伯格（R. Nicholas Rosenberg）離職至今，AIT竟尚未甄補新主席。也就是說「臺灣」除了晶片，是否其他議題，例如安全，在川普心中的重要性順位相對較後，華府對臺灣議題之討論與認知是否產生變化，國安高層接下來應有密切觀察並掌握，審慎評估臺美關係之未來。

江啟臣進一步指出，若華府此次可以為了國內經濟略過此議題，甚至面對中共對臺作為給予一定程度的容忍，則「臺灣議題」在華府人士的考量及川普心中的份量是什麼？國安高層應審慎評估目前台美關係之變化及發展。

這回川習會訂出雙方下次會面一個具體的時程規劃及模式，江啟臣認為這是說明雙邊皆有意透過「最高層對話」，直接確認彼此的國家利益，一些談判桌上的決定，也都可能在會後就「立即生效」，對於美中高層互動產生的對臺影響，國安高層恐必須要做到即時的掌握和回應。

即便川普「12」分滿意，但川普總統下周將開始面對最高法院對「對等關稅」的言詞辯論，江啟臣表示，這項判決也將影響川普「對等關稅」未來之走向。若川普敗訴，關稅將恢復原狀，若川普勝訴，尚未完成關稅談判的臺灣，續受對等關稅之影響，不論如何，甚至在判決前，我政府仍應積極爭取有利之談判成果。

