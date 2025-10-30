川習會沒談台灣！江啟臣示警：不代表不重要
[NOWnews今日新聞] 時隔六年，美國總統川普和中國國家領導人習近平再度會晤，會後，更表示這場在南韓進行的「川習會」是「滿分10分的12分」，兩人達成許多問題的共識。但內容聚焦在「對等關稅」、「稀土管制」、「農產品採購」等經濟議題，並沒有觸及晶片、科技、臺灣、區域安全、軍事等敏感問題。對此，立法院副院長江啟臣表示，今天的川習會顯示，「臺灣議題」不見得成為干擾美中貿易談判的因素，美中可以暫時忽略臺灣，尋找到相互妥協的空間。10月26日雙邊在吉隆坡貿易談判成果的再確認，雙方在表面利益妥協，但結構性問題未解。
江啟臣認為，沒談不代表不重要、不存在，令人懷疑及擔憂的是，美AIT主席羅林伯格（R. Nicholas Rosenberg）離職至今，AIT竟尚未甄補新主席。也就是說「臺灣」除了晶片，是否其他議題，例如安全，在川普心中的重要性順位相對較後，華府對臺灣議題之討論與認知是否產生變化，國安高層接下來應有密切觀察並掌握，審慎評估臺美關係之未來。
江啟臣進一步指出，若華府此次可以為了國內經濟略過此議題，甚至面對中共對臺作為給予一定程度的容忍，則「臺灣議題」在華府人士的考量及川普心中的份量是什麼？國安高層應審慎評估目前台美關係之變化及發展。
這回川習會訂出雙方下次會面一個具體的時程規劃及模式，江啟臣認為這是說明雙邊皆有意透過「最高層對話」，直接確認彼此的國家利益，一些談判桌上的決定，也都可能在會後就「立即生效」，對於美中高層互動產生的對臺影響，國安高層恐必須要做到即時的掌握和回應。
即便川普「12」分滿意，但川普總統下周將開始面對最高法院對「對等關稅」的言詞辯論，江啟臣表示，這項判決也將影響川普「對等關稅」未來之走向。若川普敗訴，關稅將恢復原狀，若川普勝訴，尚未完成關稅談判的臺灣，續受對等關稅之影響，不論如何，甚至在判決前，我政府仍應積極爭取有利之談判成果。
更多 NOWnews 今日新聞 報導
美國差點完蛋？黃仁勳狂讚川普「1政策」救場！他：講給賴清德聽
憂心川普賣台？卓榮泰：把台灣顧好、全世界就會更珍惜
中國採購「18萬噸大豆」川普贏了？旅美學者揭1內幕：更具殺傷力
其他人也在看
川習會給幾分？川普：滿分10分我給12分 親曝「這理由」不見金正恩
美國總統川普，今（30）日在南韓釜山，完成了「川習會」之後，立即搭乘空軍一號啟程回國。他在機上會見媒體記者時，媒體問他，為這次的川習會打幾分時，川普說，如果滿分是10分的話，他給這次的川習會，打上12中廣新聞網 ・ 1 天前
聚恆承包泰國曼吒能源投資學甲升壓站動土 (圖)
聚恆30日在台南市學甲舉行「孝智台南漁電共生開發案共同升壓站」動土典禮，這項專案是攜手泰國商曼吒能源投資興建。中央社 ・ 21 小時前
前3季全球海盜襲擊報告IMB：新加坡海峽案件創新高
根據中國大陸相關單位引述，國際海事局（IMB）近日發布最新報告指出，今（二○二五）年前三季全球海上海盜與武裝搶劫事件略有上升，新加坡海峽案件數量更創下一九九一年有系統紀錄以來最高水準。儘管整體數據出現反彈，IMB及所屬海盜報告中心仍強調，全球海盜活動整體仍維持下降趨勢，未出現重大人員傷亡或嚴重船舶毀損，顯示全球海事安全情勢雖局部升溫，但仍在可控範圍內。IMB呼籲，全球船東、營運商與船長應持續提高警覺，嚴格遵守航運安全指南，確保航行計畫充分評估風險，並在第一時間回報異常情況，以防範突發威脅。據報告顯示，今年一月至九月間全球共通報一百一十六起海盜及武裝搶劫事件，較去年同期七十九起，增加三十七起，增幅接近十七％。其中，一百零二艘船舶遭登船、九艘發生登船未遂、四艘遭劫持、另有一艘 ...台灣新生報 ・ 21 小時前
聚恆、泰國曼吒能源投資學甲升壓站動土 估2027年完工
（中央社記者張建中新竹30日電）聚恆今天在台南市學甲舉行「孝智台南漁電共生開發案共同升壓站」動土典禮，預計2027年完工啟用。這項專案攜手泰國商曼吒能源投資興建，完工後將承載周邊再生能源案場電力，提供200MW的升壓併網容量。中央社 ・ 21 小時前
百歲人瑞揮毫謝善士 高醫暖心同行
華山基金會三民2天使站建站至今滿十週年，目前服務一百零五位、累計服務超過三百位弱勢長輩；為感謝日常服務的義工及在地企業長年支持，近日特在高雄醫學大學附設中和紀念醫院舉辦「建站十週年感恩茶會」，邀請華山服務的長輩及百歲人瑞蔡爺爺現場揮毫寫春聯傳遞祝福。(見圖)主辦單位今(卅)日說明，高醫自一一二年起與華山基金會攜手合作，陸續推動「員工關懷社區獨居老人專案活動」與「遠距守護弱勢老人方案」；第一個是由員工發起捐款支持獨老年菜活動，已連續三年累計善款超過一百七十萬元；推動「WECARE關懷獨居長者」專案，號召醫護志工利用休假時間進入社區弱勢獨老家中提供用藥衛教、健康檢視與關懷，給予最直接而專業的支持。今年七月開始的「高醫DocteriCare遠距守護弱勢方案」，免費提供臥床或體衰 ...台灣新生報 ・ 1 天前
接見愛爾蘭跨黨派議員訪團 江啟臣盼攜手促雙邊交流 (圖)
立法院副院長江啟臣今天接見「愛爾蘭眾議院跨黨派國會議員第二團」，他表示，感謝愛爾蘭國會多次發言挺台，更感謝愛國友台小組的真摯友誼，盼兩國國會議員能攜手促進台愛雙邊交流。中央社 ・ 22 小時前
習川會避談台灣議題 江啟臣憂AIT主席懸缺影響台美關係
中國大陸國家主席習近平30日上午10時在韓國釜山與美國總統川普舉行會晤，雙方會談歷時約1小時40分鐘，會談過程中並未觸及台灣議題。立法院副院長江啟臣對此表示，雖然台灣議題未成為美中貿易談判的干擾因素，但雙方未談不代表此議題不重要，特別是AIT新任主席職位至今仍懸缺，國安高層應審慎評估台美關係的變化。中天新聞網 ・ 22 小時前
複合式手術室 × 達文西手術 高醫積極打造最完整胸腔微創手術中心
【記者 王雯玲／高雄 報導】根據衛生福利部113年的統計，肺癌是國人十大死因中的第一位，且已連續21年成為「癌台灣好報 ・ 1 天前
7行政區沒路名！ 民怨導航.送貨難 議員盼調整
台南市 / 綜合報導 台南升格直轄市已經10多年，但是卻還有7個完全沒有道路命名的行政區，地址都是以聚落名加上號碼呈現，當地議員表示，沒路名不只送貨的找不到地址，導航也導不到目的地，連要報警報地址都很困擾，只是，道路要改名需要當地多數居民同意，程序繁瑣，議員就呼籲市府要調整作業要點，否則，遇上需要緊急救援案件，可能就會發生警消找不到事發地址的窘境。深夜的山區有民眾受困，就因為跟著導航走，卻走到深山裡，導航找不到路，不用到山上，台南安定區蘇林里里長楊國華說：「有路，沒有路名。」居然沒路名，這個地方是台南是安定區，看看路邊住戶門牌，只寫安定區什麼里幾號，真的沒有路也沒有街道，不是本地人，真的會找不到。台南安定區居民蘇先生說：「問地方的話，導航都亂導啊。」打開手機的Google導航系統，設定安定蘇厝里，就只出現宮廟跟店家，旁邊幾條路全都沒路名，這樣郵差怎麼送信，郵差說：「一開始都是會有師父帶路，這是一個傳承。」師父帶路走久了就認得，但是對於送貨的外送的，可就頭大了。台南安定區蘇林里里長楊國華說：「有一些外送員的話，來到這邊都常常問不到地方問不到路。」不只安定區，還有山上區也一樣，區內只有一條路有路名，台南山上區明和里里長田財益說：「山上區只有這一條興旺路。」台南目前沒有道路命名的，還有後壁將軍北門大內，左鎮南化龍崎幾個區，目前的住家門牌，都是以聚落名加上號碼呈現，只是台南市升格直轄市已經10多年，怎麼還有行政區沒路名。台南市民政局長姜淋煌說：「我們道路命名都有相關的一個規定。」道路更名程序繁瑣，尤其是居民同意書難以取得，台南市民政局長姜淋煌說：「主要就是有一個門檻，就是住戶三分之二要同意。」就有議員呼籲，市府要調整作業要點，否則要是遇上需要緊急救援案件，可能就會發生警消找不到，事發地址的窘境。 原始連結華視影音 ・ 22 小時前
宜大行銷在地青創品牌 「宜蘭味」食品展飄香
二○二五高雄國際食品展於十月廿三日至廿六日在高雄展覽館圓滿落幕！今年由國立宜蘭大學創新育成中心與宜蘭縣政府攜手，一起帶領多個宜蘭青創品牌南下參展，並與國立東華大學創新育成中心、佛光大學創新育成中心及石材暨資源產業研究發展中心共同聯合參與，展現東部地方創新品牌的多元樣貌，讓「宜蘭味」在國際舞台上綻放。今年展區以「宜蘭在地×創新職人」為主軸，集結多家宜蘭特色品牌一同參展，從風味、設計到文化故事，完整呈現地方創業者對土地與品質的堅持。從蘭陽平原走到高雄展場，這份來自東北角的風土與創意，也讓更多人感受到地方創業的深厚底氣與持續發光的力量。展覽現場不僅展售產品，更成為宜蘭品牌和國際交流與發聲的平台。從熟成火腿、甜點、茶飲到在地農產品，每一個攤位都蘊含了宜蘭職人對土地的情感與創新精神 ...台灣新生報 ・ 21 小時前
【誤導】網傳花蓮善款不給災民被拿去投資？易誤解片段！衛福部已回覆「不可行」
網傳「花蓮善款不給災民」的影片及訊息，內容聲稱馬太鞍溪堰塞湖專案的善款，會被賑災基金會拿去投資，而不是用於災民各項補助。經查證，傳言出自立法委員葉元之於 2025 年 10 月 8 日的質詢，當時他表示在基金會的會議紀錄，看到董事會討論過參考各項投資管道，增加基金會來源，詢問衛福部長石崇良是否有這樣的事情，石崇良表示，這是基金會一些專家的建議，因為他們把基金會看作「財團法人」，認為有盈餘的話便能自營，但基金會屬於「公設財團法人」，營利並非目的，因此衛福部已回覆投資計畫「不可行」，可以得知賑災基金會收到的花蓮善款，並不會有投資用途，網傳片段訊息容易造成民眾誤解。MyGoPen ・ 23 小時前
花蓮14億捐款改買股票？網傳不給災民補助 賑災基金會「投資評估」紀錄曝光
花蓮馬太鞍溪堰塞湖9月23日潰決導致重大傷亡，同時也重創光復鄉，為協助災後復原，衛福部轄下的賑災基金會於9月25日啟動為期1個月的專案募款，最初5億元的目標金額短短5天就達標，足見台灣人的愛心，直至24日關帳，最終共募得驚人近14億元（13.9億），捐款筆數超過31萬筆；期間，立委葉元之曾在質詢時針對「花蓮捐款竟被建議拿去投資」提出質疑，而後網路流傳「花蓮善......風傳媒 ・ 23 小時前
提東西、開瓶蓋沒力？研究揭「握力下降」竟是健康警訊：與5疾病有關
提東西、開瓶蓋、打掃家裡這些日常小事，其實都少不了「握力」的幫忙。近年來，握力已從單純的力量測量，演變為評估身體功能與健康狀態的重要觀察指標，尤其對年長者來說，更是特別有意義。研究指出，憂鬱症、高血壓、阿茲海默症其實都與握力衰弱有關，因此，維持良好的握力不僅能提升生活品質，也能預防多種疾病。優活健康網 ・ 1 天前
宜市表揚調解績優人員 陳美玲感謝辛勞
宜蘭市「一一三年度調解績優人員市長獎表揚大會」日昨在宜蘭市社福大樓六樓舉辦，由市長陳美玲親自頒發獎狀表彰績優人員，感謝調解委員們處理民眾及地方紛爭的辛勞，並感謝協同調解人員及宜蘭市民代表會的熱心協助及轉介。去年一一三年度宜蘭市受理調解件數合計為四二七件，調解成立件數為四○七件，成立率高達百分之九十五點三，調解績效卓著，有目共賭。宜蘭市長陳美玲表示，調解是鄰里市民化解紛爭最簡便、重要的機制，宜蘭市調解委員會調解成立件數屢創新高，已是獲獎常勝軍，連年一○九年、一一○年、一一一年、一一二年榮獲法務部中央評比全宜蘭縣第一名，相當不容易，期勉委員繼續用其專業及耐心為市民們服務，市公所也將持續支持並精進調解工作，對於得獎人士不辭辛勞與不求回報的服務精神，致上最高的敬意與感謝。此次榮獲 ...台灣新生報 ・ 21 小時前
傳統市場豬肉攤禁宰期間停業 經部：每攤補助3萬
（中央社記者曾智怡台北30日電）為減緩非洲豬瘟疫情禁宰禁運15天，對傳統市場豬肉攤營運造成的衝擊，經濟部今天表示，針對各地方政府列管有案的公民有零售市場、攤販集中場專營販售生鮮豬肉攤商，於禁宰期間無法營業，每攤補助新台幣3萬元。中央社 ・ 22 小時前
視察時身旁是"地主"? 柯志恩轟綠營造謠喊告
南部中心／蘇晟維、陳凱茂 高雄報導國民黨立委柯志恩，30日到高雄地檢署應訊，因為日前她針對美濃大峽谷案到當地視察，卻被民進黨踢爆身邊站的就是峽谷的地主，更被民進黨中央貼文說是"自盜自演"，柯志恩氣得提告是在造謠，而日前她在網路節目上說民進黨派西瓜贏不了，要改派蓮霧，這番話也跟邱議瑩互槓了起來。國民黨立委柯志恩30日到高雄地檢署應訊，指控民進黨造謠她與大峽谷地主有關。（圖／民視新聞）國民黨立委柯志恩怒批，「誰再敢說石麗君是我的私下特助，跟我們有任何的關聯我一定提告。」帶著助理走到高雄地檢署，柯志恩有備而來，手上拿著資料，她指控民進黨中央貼文造謠，聲稱她與大峽谷的地主有關係，9月初柯志恩貼影片，跟著前議員助理石麗君，到美濃勘查盜採砂石，兩個人沆瀣一氣，怒罵離譜，但事後卻被民進黨議員踢爆，石麗君的夫婿本身就是盜採砂石的地主，民進黨中央更在社群平台上貼文，說柯志恩是國民黨的一級爆破士，爆破自家特助，是自盜自演，柯志恩嚥不下這口氣，怒批石麗君既非國民黨議員的特助，她也不認識，提告民進黨中央國民黨立委柯志恩（左三），因與前議員助理石麗君（左二）會勘，被說是自盜自演。（圖／翻攝畫面）國民黨立委柯志恩指出，「這位石麗君小姐過去來說，我也不曉得她的背景，我真的不知道她是所謂的大地主，一個很單純，她就是共同陪同來會勘的人，跟我完全無關係。」民進黨立委邱議瑩認為，「柯委員跟著這樣的一個助理，一起到地方去視察，我呼籲柯委員也要出來說明清楚，檢調也應該要持續地深入追查。」邱議瑩則是要柯志恩把話說清楚，如今石麗君也被聲押了，為何當初會跟地主一起會勘。民進黨立委邱議瑩要柯志恩尖酸刻薄的話不用說太多。（圖／民視新聞）而日前柯志恩在黃光芹的網路節目上，提出了一段蓮霧說，柯志恩說，「現在西瓜不會贏我了你可能要蓮霧，蓮霧比較貴可能比較有機會，蓮霧比較有機會，不太可能了，因為如果是西瓜都可以贏的話，他們現在也不用拚成如此了。」，邱議瑩則回嘴，要柯志恩不要說話尖酸刻薄，邱議瑩說，「尖酸刻薄的話不用講太多，不用把自己包裝成像一個教授，其實嘴巴裡面講出來的話，都是尖酸刻薄，民進黨從來沒有，派蓮霧跟派西瓜出來跟她選，民進黨從頭到尾也都認為，柯志恩是一個可敬的對手。」，柯志恩則回應「我跟邱議瑩委員站在一起，誰比較尖酸刻薄，從過去的言談跟從行為當中，這個選民自有公斷。」高雄市長選戰，還有一年多，但藍綠間火藥味始終沒有停歇。原文出處：視察美濃大峽谷遭轟「自盜自演」 柯志恩喊造謠提告 更多民視新聞報導政壇人士齊聚張瑞山告別式弔唁 靈柩覆蓋民進黨旗「一生奉獻民主」黃國昌喊不排斥見習近平邀吃雞排 梁文傑「這一句」酸度爆表邱議瑩火大了！喊告邱毅誣指「3大弊案」 再轟柯志恩尖酸刻薄民視影音 ・ 22 小時前
「最帥展昭」甄志強驚傳上海病逝家屬痛徹心扉 過世前一天才發影片
曾在經典港劇《碧血青天楊家將》中扮演「展昭」、被封為「最帥展昭」的香港男星甄志強，驚傳在上海離世，享年59歲。甄志強的妻子今（31）日透過社群平台發布訃聞，證實了這項消息。潘鈺楨｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 小時前
MLB／洛時痛批道奇正在四分五裂 隊史最偉大陣容快要變歷史
道奇隊今在世界大賽第5戰又以1：6不敵藍鳥隊，挑戰2連霸陷入2勝3敗絕境，「洛杉磯時報」毫不留情痛批，這支棒界最富有的球隊正在四分五裂，很快就會在另一個國家面臨另一個現實，就是輸掉世界大賽。 藍...聯合新聞網（運動） ・ 1 天前
百大旅美台將》台灣投手很難站穩大聯盟 王建民有話直說
王建民大聯盟生涯戰績68勝36敗、防禦率4.36，締造許多大紀錄，包含第1位在大聯盟季後賽拿下勝投的亞洲球員、第1位在大聯盟拿下勝投王的亞洲球員（2006年奪19勝，榮膺美聯勝投王）、第1位在大聯盟開幕戰擔任先發投手的台灣投手、第1位拿到世界大賽冠軍戒指的台灣球員、大聯盟生涯累計最多勝的台灣投手，2自由時報 ・ 10 小時前
年死2.3萬人！「護理系女神」謝侑芯心臟病驟逝「3大症狀」快就醫
網紅謝侑芯曾任護理師，因外貌亮眼被封「護理系女神」，近日她在海外工作期間，因健康因素驟逝，得年31歲。而據悉，她的死因為心臟病發作，「當下好像是未有急救的可能性」。醫師表示，心衰竭是常見的住院原因，因常與其他疾病有共病症狀，較難診斷，嚴重時恐有死亡危機。呼籲民眾一旦出現累、喘、腫症狀，就要到心臟內科進一步檢查。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前