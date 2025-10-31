川習會為美中延長戰線 學者不看好明年美中元首互訪

美國總統川普30日在韓國釜山與中國國家主席習近平舉行雙邊會談，只是這次睽違6年的川習會，看在學者的眼中，似乎只是為美中雙方爭取更多時間，延長戰線而進行的會晤，儘管會中在芬太尼、稀土管制等議題上達成了若干協議，讓美中關稅戰看似趨於緩和，但學者認為，協議隨時可能有變卦，甚至也不看好川普口中提及的美中元首明年互訪一事。

川習會 為美中爭取時間延長戰線

這次在南韓釜山舉行的川習會，共歷時100分鐘，被外界認為純屬是「戰術性停火」，主要是美中關稅戰暫時降溫，雖然美中雙方在稀土、關稅與出口議題上達成若干協議，但未出現根本性突破。中華經濟研究院第一研究所助研究員王國臣就認為，這根本是為美中雙方爭取時間，延長戰線而進行的會晤。

他說：『所以總的來說，我覺得是各取所需，這次的見面只是為了讓各自回去再多點時間備戰，例如十五五規劃有說到科技自主創新，顯然中國現在還不足以應對美國，或是整個全球脫鉤的能力，而川普還要繼續整頓對等關稅協議談判，跟各國要繳交的經濟承諾，所以換句話說，大家都還需要時間去做後續的準備。』

美中交鋒 中國似略居下風

儘管如此，警察大學國境警察學系助理教授王智盛則評析，這次美中交鋒，雖然各取所須，但中國明顯略居下風，最大原因在於中國在稀土管制、大豆採購上已處處讓步，卻只換來美方減徵了在芬太尼上10%的懲罰性關稅，使整體關稅由57%降至47%，至於關鍵的晶片管制措施，美方一點都沒鬆口，因此他認為，儘管戰線拉長，氣氛看似緩和，但中國實際上的壓力，卻是有增無減。

王智盛說：『這些東西其實最核心的一些問題，就是根本還沒有處理到半導體的問題，中國可能最關切或被所謂掐脖子的那個部分，其實都還沒有處理到，也就是說這種深水區的問題真的都還沒有處理到，所以2.0給中國的壓力，我個人認為，看來即便這次川習見面，之後緩和氣氛延長戰線，但是實際上的壓力是有增無減。』

川普性格多變 美中協議具不確定性

此外，王智盛也提醒，美中雙方看似在許多方面達成協議，但依照川普的性格，這些協議內容，如果在執行時發生狀況，無法落實，川普隨時都可能翻臉加稅，這也讓美中協議是否能維持一年的時間，增加了許多不確定性。

他說：『個問題跟川普的關稅是連動的，所以換言之你今天芬太尼，如果川普覺得中國做的不夠，他可能反而就不給你了，或者是即便芬太尼，他覺得你做的很好，可是在人口販運或在其他議題上面，他又覺得你中國給美國穿小鞋，他又給你加回去，川普2.0這種來來回回的關稅手法，其實我們這半年已經看到非常多了，所以它其實是一個不穩定的結構。』

美中元首明年互訪？學者不看好

也因為如此，王國臣也根本不看好，川普口中所說的美中元首明年互訪一事。除了雙方的協議到明年前的變數太多之外，最主要還是川普本身不可預測的性格，恐怕會讓習近平不敢領教。

王國臣說：『當然不可能啊，你要想說兩個站在天安門上面，川普都說習近平這個老弟啊很乖啊，然後很聽話啊，你覺得中國人民怎麼辦？跪下去嗎？還是站起來？還是說中國要排除所有外國人進行採訪，不可能嘛，所以那種不可預測性太高了，所以習一定不會讓川普過去。』

跳過台灣議題 中國經貿恐遇大問題？

至於這次川習會最終並未提及台灣議題，王智盛則是感到意外。他觀察過去美中雙邊的重要場合，即使是各自表述立場，沒有交集，台灣議題也不會缺席，他推測顯然中國真的在美中貿易戰上遭遇了臨界點，因此才選擇跳過台灣議題，想趕快和美方優先達成協議。

他說：『就是說某種程度也代表是不是中國在現在這樣的情勢壓力之下，即便是台灣問題，他也可以選擇性的去做，不能講妥協，而是說在這種川習見面的場域當中，也可以選擇暫且不談，如果是這樣子的話，那代表中國現在面對到過去這半年的美中關稅貿易戰的壓力，確實可能到了一個臨界點，而必須能夠趕快跟美國之間以初步達成緩和性的共識，作為優先的目標。』

美中都與時間賽跑 盼制敵機先

事實上，王智盛認為，接下來的美中角力將會更全面性的展開，尤其在這次川普亞洲行後，將美日韓同盟緊緊綁在一起，未來美中除了經貿關稅及科技的競爭外，安全戰略的軸線也會被拉出來，他相信明年四月川普預定的北京行前，美中都在跟時間賽跑，只要誰能先一步突破彼此在稀土或是晶片上的限制，就能制敵機先。