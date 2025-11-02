川普盼啊盼啊的，終於見到了他的好朋友習近平。川普吹牛吹了這麼久，要是見不到，那多沒面子。再加上美國中部的豆農全是川普的票倉，他們都在哀號，高喊血本無歸之外，房屋貸款也快要付不出來，三餐不繼，眼看就要變無業遊民了。

我一方面佩服大陸對付川普的關稅大棒，不賣稀土，不買大豆，出手精準無比，直戳要害。另一方面也奇怪美國人怎麼不懂得製造大豆類的食物，只會吃豆腐，喝豆漿，拿大豆餵豬。中國人三千年來發展出至少一百多種大豆製法，從發黃豆芽到製豆豉和做醬油，僅豆腐一項就有一大堆 —— 老豆腐、嫩豆腐、豆腐乾、豆腐皮、豆花、凍豆腐、油豆腐、紅豆腐乳 、白豆腐乳、臭豆腐等等，不勝枚舉。

去亞洲之前，川普說：「我會談台灣」。後來有記者問他，他說「台灣就是台灣」，顯然不想回答。大陸每次和美國代表商討交涉，不論關稅、軍事或商務，坐上會議桌，就先強調台灣是中國的核心利益，是重中之重。好像和尚念經，從無例外。這次會議忽然不提台灣，好像雙方有什麼默契，裡面大有文章。

川普對習近平自始至終都很熱絡，說他是偉大國家的偉大領導人。尤其在會議完畢之後，他還跟著習近平，一直送習近平進入座車離去。在會議場所門口，有兩次在習耳邊說悄悄話。到底川普說了什麼？是「台灣的問題，你放心」？還是「請多買一點我們的大豆」？或者兩者都說了？川普不是說過他會談台灣的嗎？

難道兩句悄悄話是此次川習會的重中之重？現在中國答應購買18萬噸美國大豆，如果不久就增加到2800萬噸或者更多，那就是無聲的悄悄話的威力了。川普信心滿滿，已經從韓國喊話豆農們：「你們可以去買拖拉機了」！（作者為亞利桑納大學榮休教授）