影／川習會爆奇景 胡采蘋誇習近平黑色幽默
[NOWnews今日新聞] 美國總統川普，上週在韓國釜山與中國國家主席習近平舉行面對面會晤，引發國際關注。川普當地時間5日邀請共和黨議員們一起到白宮共進早餐時，說出川習會當天看到的「奇景」，引得全場議員哈哈大笑，習近平「黑色幽默」事蹟再添一樁。
據媒體報導，川普先是誇讚習近平強勢且聰明，領導著14億人口，但當天雙方碰面時，他看見習近平坐在那裡，左右各坐了大概6個人，每個人都坐的筆直，他對其中一個人寒暄了一下，但對方完全沒反應。
川普接著爆料稱，自己當下還問：「你不打算回我一下嗎？」，但對方依舊不動，原來是習近平不准他回話，川普見狀忍不住調侃：「我也希望我的內閣也能有這樣的紀律....我從來沒看過有人坐得那麼挺直，我也從來沒看過有人這麼害怕。」
川普還說，當時有一位看起來相當於副總統（應是指中國國務院副總理何立峰）的官員，面對川普詢問：「你到底會不會回答我的問題」時，也一樣不動聲色，正當他納悶時，習近平回說：「所有問題都由我來回答」，川普還笑著搬出美國副總統范斯（JD Vance），說他覺得相較之下，范斯太常插嘴，應該安靜幾天。
對此，財經網美胡采蘋在臉書上表示，習近平真的是黑色幽默大師第一名，這次出訪韓國，先是叫韓國總統李在明，看看他送的小米、大中華監控網路的手機「有沒有後門」；接著又是自己帶出去的小弟，立正坐好、話都不敢吭一句，就由他這位大哥出面說：「所有的問題都由我來回答」，大讚：「習近平真的超幽默。」
更多 NOWnews 今日新聞 報導
白宮釋出川習會新照！川普秀「神秘小卡」 習近平笑瞇眼掀熱議
習近平送李在明小米手機開「間諜玩笑」！胡采蘋：世界級黑色幽默
影／習近平送李在明小米手機開「間諜玩笑」 專家曝背後用意
其他人也在看
41J肉聲／川普高級酸！川習會只有習近平講話 「當時他屬下都害怕極了」
美國總統川普在本月5日和參眾兩院共和黨議員，在白宮國宴廳共進早餐並發表演說，川普在會上提到上個月底在韓國釜山進行的「川習會」，但川普也高級酸，指出全場會議中，只有中國國家主席習近平在發言，因為習近平帶來的官員「當時他們都害怕極了」。鏡報 ・ 2 小時前
川習會中國官員正襟危坐 川普：沒見過有人那麼害怕｜#鏡新聞
美國總統川普在美東時間5日的白宮早餐會上，向共和黨議員分享回顧10/30的「川習會」，展現了「高級酸」，川普表示只有習近平能發言，而中國高官們正襟危坐「非常害怕」。而在同一天，美國最高法院，則是針對川普政府的「關稅權限」辯論了近3小時，大法官不分保守派、自由派都提出質疑。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 7 小時前
暖化海冰消融 南極企鵝無法活命
科學家發現，全球氣候變遷，正導致企鵝的數量下降。這項刊登在《全球變遷生物學》期刊的報告指出，全球暖化導致海冰融化，部分企鵝的雛鳥，在長出防水羽毛前，大量落海溺斃。此外，企鵝的食物來源，也因極端氣候...大愛電視 ・ 13 小時前
港媒：中國大學欠缺自由熱情 難錘鍊獨立健全人格
（中央社記者張謙香港6日電）有港媒分析，中國的大學日益注重考試及學業，缺乏自由、熱情和探索氛圍，令學生感慨回到高中的高壓讀書氛圍時代，而這種氛圍也難以錘鍊獨立健全人格。中央社 ・ 8 小時前
川嗆曼達尼共產主義者 諷中官員木頭人1／川習會中國官員正襟危坐 川普：沒見過有人那麼害怕
美國總統川普在美東時間5日的白宮早餐會上，向共和黨議員分享回顧10月30日的「川習會」，展現了「高級酸」，川普表示只有習近平能發言，而中國高官們正襟危坐「非常害怕」。而在同一天，美國最高法院，則是針對川普政府的「關稅權限」辯論了近3小時，大法官不分保守派、自由派都提出質疑。鏡新聞 ・ 6 小時前
民主黨版川普？曼達尼非美國出生 無緣白宮
30日歲的民主黨紐約州州眾議員曼達尼成為美國最大城市紐約的首位穆斯林市長，也是紐約市逾1個世紀以來最年輕市長。曼達尼主打...世界日報World Journal ・ 13 小時前
習近平專機抵海南 「福建號」料將正式入列服役
多重跡象顯示，中國第三艘航空母艦「福建號」（舷號18）即將在海南三亞正式入列服役。根據航班追蹤資訊與衛星影像，中國國家主席習近平的專機已於5日飛抵三亞；與此同時，「福建艦」與「山東艦」正並排停泊於三亞軍港，艦上掛滿旗飾，周邊海域也已發布禁航警告。外界預料，身兼中央軍委主席的習近平，將親自主持入列儀式自由時報 ・ 9 小時前
亞馬遜當機後恢復服務 一度影響美國逾6000用戶
（中央社班加羅爾5日綜合外電報導）根據斷線問題追蹤網站Downdetector數據，亞馬遜公司（Amazon.com）服務今天出現當機情況，美國一度有6000多個用戶通報有問題，目前大多數已恢復正常。中央社 ・ 10 小時前
普發1萬今起登記！「這縣市」加碼多3千 議會通過了
普發1萬今起登記！「這縣市」加碼多3千 議會通過了EBC東森新聞 ・ 1 天前
曼達尼「草根派對式政治」年輕人有共鳴
紐約時報報導，對在新冠疫情中成長、社交停滯、經濟壓力沉重、精神信仰模糊的這一代紐約年輕人而言，參與曼達尼的競選活動，使得...世界日報World Journal ・ 13 小時前
洪浦釗專欄》習近平說人民是閱卷人 但閱卷權卻不在人民手中
海南瓊中爆發抗爭，警方開槍鎮壓，網路影片隨即被刪。這樣的畫面在中國早已不是新聞。從鄭州富士康勞工、河南儲戶、到白紙運動，每一波群眾抗議都在重演同一個劇本：矛盾累積、上訪無門、訊息封鎖，最後以「維穩」之名出動警力。官方報告永遠以同一句話收尾，「目前態勢平穩」。這六個字，不是社會安定的宣示，而是威權治理的遮掩。 人民是被動接受治理的對象而非政治參與主體 在中國政治語言裡，「穩定」早已取代「正義」成為最高原則。每一次抗爭被鎮壓，中央的語言機器就會同時啟動：強調「社會工作要高質量發展」、「要加強群眾思想引導」、「要堅定不移走中國特色社會治理之路」。習近平在2024年中央社會工作會議上的指示，就是這種邏輯的典型。他將「社會工作」定義為「是黨和國家工作的重要組成部分，事關黨長期執政和國家長治久安，事關社會和諧穩定和人民幸福安康。」要求加強對新社會組織與新興就業群體的黨建。這並非提升公共服務的改革，而是以政治滲透取代社會協調。 從政治學角度來看，中共的「社會治理」概念在本質上與「社會控制」無異。它不是在回應人民的訴求，而是在預防人民形成自主訴求的可能性。群眾路線的口號仍然存在，但其操作方向已經反轉：中央廣播電台 ・ 10 小時前
北京故宮提「文脈伏筆」統戰！蕭宗煌霸氣回擊：聽聽就好
故宮博物院今年創院百年，北京故宮跟台北故宮各自舉辦院慶，北京故宮院長王旭東日前稱，南遷文物終成海峽兩岸故宮博物院的共同珍藏與文脈伏筆，被解讀是中共對台統戰一環。 故宮院長蕭宗煌今天在立法院質詢時回應，故宮文物來自紫禁城是事實，在合法政權中華民國國民政府執政時代搬遷來台，現在登記在中華民國財產，無庸置疑，北京故宮講法聽聽就好。中時新聞網 ・ 7 小時前
中國棒球統戰 高揚凱批：不識字兼沒衛生
中共假借棒球聯賽之名，行統戰之實。高揚凱痛批：不識字兼沒衛生短新聞SHOTNEWS ・ 9 小時前
雲霄飛車安全帶鬆脫！前排夫妻緊抓女童救命
[NOWnews今日新聞]美國密蘇里州堪薩斯城一座名為「WorldsofFun」的遊樂園，近日發生驚悚意外，一名女乘客在乘坐雲霄飛車「曼巴」（Mamba）時，不知何故，安全帶突然鬆脫，原以為會被甩飛，...今日新聞NOWNEWS ・ 10 小時前
宋逸民58歲生日回首信仰路 30年前與陳維齡舊照曝光
宋逸民今在太太陳維齡、家人及教會弟兄姊妹的祝福下迎來58歲生日，他坦言自己的人生不再只是螢光幕前的演藝工作者，更是傳揚愛與信仰的牧師。從17歲踏入演藝圈，宋逸民一路在大螢幕、小螢幕間打拚超過30年，演出無數膾炙人口的角色，從學生戲到小生角色，從國語劇到台語劇，甚至「順帶」牽著太太陳維齡一同走進演藝圈自由時報 ・ 8 小時前
青鳥切割黃明志稱「中共認知戰」 他酸雙標
[NOWnews今日新聞]馬來西亞歌手黃明志因形象鮮明，被青鳥視為「抗中保台」代表，不過近日卻因捲入台灣網紅謝侑芯謀殺案、涉嫌持毒與吸毒，引發各界譁然。事件曝光後，不少支持者急忙切割，甚至有言論懷疑此...今日新聞NOWNEWS ・ 10 小時前
黃明志涉台灣女網紅命案 警定調「謀殺」登國際媒體
馬來西亞歌手黃明志捲入網紅謝侑芯命案，引發國際關注。英國廣播公司BBC報導，警方將謝侑芯的「猝死」重新定調為謀殺，將黃明志羈押候審。警方正在等待報告，以確認謝侑芯死因。（戚海倫報導） 備受爭議的中廣新聞網 ・ 11 小時前
川普下令戰爭部恢復核試！普丁：俄國將比照辦理
川普下令戰爭部恢復核試！普丁：俄國將比照辦理EBC東森新聞 ・ 12 小時前
中國職棒「上海兄弟」隊徽惹怒台灣球迷 運動部：CPB籌備過程匆促粗糙
中國首個以職棒賽事「CPB中國棒球城市聯賽」預計2026年1月正式開打，近日網上流傳初步規劃5城市加入，其中代表上海隊的「上海兄弟」隊徽與中職中信兄弟相似度極高，且該聯賽宣傳圖還出現台北101地標，疑似吃台灣豆腐。對此，看得出來中國CPB在籌備過程中相當匆促粗糙，如果有法律爭議，相信中信球團也會有後續作為。鏡報 ・ 7 小時前
大摩：10月外資流入中國股市規模放緩
摩根士丹利稱，受中美關係不確定性及年底風險偏好減弱影響，10月外資流入中國股市規模放緩至22億美元。中時財經即時 ・ 9 小時前