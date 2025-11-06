影／川習會爆奇景 胡采蘋誇習近平黑色幽默

▲川普與習近平，上月底在韓國釜山展開美中元首會晤。（圖／路透／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 美國總統川普，上週在韓國釜山與中國國家主席習近平舉行面對面會晤，引發國際關注。川普當地時間5日邀請共和黨議員們一起到白宮共進早餐時，說出川習會當天看到的「奇景」，引得全場議員哈哈大笑，習近平「黑色幽默」事蹟再添一樁。

據媒體報導，川普先是誇讚習近平強勢且聰明，領導著14億人口，但當天雙方碰面時，他看見習近平坐在那裡，左右各坐了大概6個人，每個人都坐的筆直，他對其中一個人寒暄了一下，但對方完全沒反應。

廣告 廣告

川普接著爆料稱，自己當下還問：「你不打算回我一下嗎？」，但對方依舊不動，原來是習近平不准他回話，川普見狀忍不住調侃：「我也希望我的內閣也能有這樣的紀律....我從來沒看過有人坐得那麼挺直，我也從來沒看過有人這麼害怕。」

川普還說，當時有一位看起來相當於副總統（應是指中國國務院副總理何立峰）的官員，面對川普詢問：「你到底會不會回答我的問題」時，也一樣不動聲色，正當他納悶時，習近平回說：「所有問題都由我來回答」，川普還笑著搬出美國副總統范斯（JD Vance），說他覺得相較之下，范斯太常插嘴，應該安靜幾天。

對此，財經網美胡采蘋在臉書上表示，習近平真的是黑色幽默大師第一名，這次出訪韓國，先是叫韓國總統李在明，看看他送的小米、大中華監控網路的手機「有沒有後門」；接著又是自己帶出去的小弟，立正坐好、話都不敢吭一句，就由他這位大哥出面說：「所有的問題都由我來回答」，大讚：「習近平真的超幽默。」

更多 NOWnews 今日新聞 報導

白宮釋出川習會新照！川普秀「神秘小卡」 習近平笑瞇眼掀熱議

習近平送李在明小米手機開「間諜玩笑」！胡采蘋：世界級黑色幽默

影／習近平送李在明小米手機開「間諜玩笑」 專家曝背後用意