川習會牽動美中台關係 卓揆：把台灣顧好世界就會更珍惜台灣的重要

美國總統川普與大陸國家主席習近平今天（30日）在韓國釜山舉行川習會，雙方互動，牽動美中台關係，對此，行政院長卓榮泰下午到台中出席非洲豬瘟前進應變所記者會受訪表示，我們努力也請國人一起，把台灣顧好守好，世界就會更珍惜台灣的重要，大家努力。（寇世菁報導）

台中爆發非洲豬瘟疫情後，行政院長卓榮泰三度到設在台中的非洲豬瘟中央前進應變所視察，媒體詢問，美國總統川普與大陸國家主席習近平在韓國釜山川習會，雙方互動牽動美中台關係，如何看待，對此，卓榮泰說，把台灣顧好守好，世界就會更珍惜台灣的重要，大家一起努力。

防治非洲豬瘟，卓榮泰說，中央已成立中央疫調團，並要求全國各縣市主動積極協助台中市，以「集全國之力」共同解決非洲豬瘟挑戰。卓揆重申，當前的總體原則是將疫情控制在「最小的範圍」，時間控制在「最短的時間」，損害降低在「最小的損害」。

針對疫情衝擊，卓榮泰表示，相關產業一級生產鏈的工作者已產生實際生活生計上的損害。他已要求經濟部與農業部迅速擬定並實施對一級從業人員及相關人員的補助方案，補助將涵蓋整個生產鏈，從養豬場、屠宰場到肉攤攤商，內容包括飼料轉換補貼、運輸油資與生活補助，協助業者度過難關。