川習會登場前夕！共機共艦再擾台 國軍嚴密監控應處
[Newtalk新聞] 美中高層將於今（30）日舉行「川習會」之際，中共軍機與軍艦持續在台灣周邊進行挑釁行動。國防部今日上午公布最新共機共艦動態，指出自昨（29日）早晨6時至今晨6時，共偵獲中共軍機5架次、軍艦5艘次於台灣周邊海空域活動，其中1架次逾越海峽中線，進入台灣西南空域。
國防部表示，針對中共此類灰色地帶行動，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控、應處，確保國家安全與防衛韌性。
今日於南韓舉行的「川習會」，是美國前總統川普（Donald Trump）再度當選後首次與中國國家主席習近平會晤。雙方預計針對中美關係、全球供應鏈與台海議題進行閉門磋商。就在會晤前夕，中共解放軍再度派遣戰機及軍艦逼近台灣，顯示北京刻意於重大外交節點上，以軍事行動塑造籌碼與威懾態勢。
根據國防部公布的示意圖顯示，29日共有4架次主戰機於上午8時45分至下午4時30分活動於台海中線以西空域，另有1架次輔戰機於上午9時15分至下午1時40分出現在東沙島西北方外圍海空域，顯示中共近期持續針對台灣西南防空識別區（ADIZ）進行壓力性巡航。
國防部強調，面對中共持續以軍事施壓配合政治操作，國軍採「不升高對抗、不退讓主權」的原則，妥善應對各項威脅。防衛作為包括派遣戰機進行防空警戒（CAP）、海軍艦艇嚴密監偵，以及岸基飛彈追蹤鎖定，確保台海狀況在可控範圍內。
