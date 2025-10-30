川習會登場前 川普宣布︰已指示國防部立即展開核武測試
美國總統川普（Donald Trump）今天（30日）上午10時在南韓與中國國家主席習近平會面，就在川習會登場不久前，川普宣布他已指示國防部「立即」開始測試美國的核子武器，以回應對手國家的核試驗。
美國有線電視新聞網（CNN）報導，川普在社群媒體發文表示，美國「擁有的核武器比任何其他國家還多」，並指出俄羅斯位居第二，中國則是「遠遠落後排在第三，但將在五年內迎頭趕上。」
川普說：「由於其他國家正在進行試驗計畫，我已指示戰爭部在平等的基礎上，開始測試我們的核武器。這個程序，將立即開始。」
CNN報導，這將是美國政策的重大轉變。根據美國國會圖書館（Library of Congress）資料，美國「自1992年來一直遵守自願暫停核爆試驗」的政策。
川普及習近平今天在南韓釜山進行會談，備受全球矚目。這次美中峰會是2019年川習會後，美中兩國領導人首次會面，預計雙方將談及稀土、關稅、芬太尼，甚至是地緣政治問題，外界也關心兩人是否可能談及台灣。
（責任主編：莊儱宇）
