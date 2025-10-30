川習會登場前 川普指示國防部立即展開核武測試

（中央社韓國慶州30日綜合外電報導）美國總統川普今天將在韓國與中國國家主席習近平會面，就在川習會登場不久前，川普宣布他已指示國防部「立即」開始測試美國的核子武器，以回應對手國家的核試驗。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，川普（Donald Trump）在社群媒體發文表示，美國「擁有的核武器比任何其他國家還多」，並指出俄羅斯位居第2，中國則是「遠遠落後排在第3，但將在5年內迎頭趕上」。

川普說：「由於其他國家的試驗計畫，我已指示戰爭部在平等的基礎上，開始測試我們的核武器。這個程序將立即開始。」

CNN報導，這將是美國政策的重大轉變。根據美國國會圖書館（Library of Congress）資料，美國「自1992年來一直遵守自願暫停核爆試驗」的政策。（編譯：張曉雯）1141030