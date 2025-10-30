川習會登場前 林佳龍：對台美關係有信心

美國總統川普(Donald Trump)今天(30日)在韓國釜山與中國國家主席習近平會談。在「川習會」舉行之前，外交部長林佳龍在立法院受訪表示密切關注美、中會談，但要強調台灣與美國之間有著密切溝通管道，加上台灣關係法、六項保證等基礎，「所以我們對台美關係有信心」。

「川普2.0」首次與中國領導人習近平面對面對話，各界高度關注台灣議題是否搬上談判桌。外交部長林佳龍表示，川普與日本首相高市早苗日前會晤時，有重申台海和平穩定的重要性。

除川普已表態重視台海和平外，林佳龍還指出，台美關係建立在台灣關係法、六項保證，以及非常密切的安全、經貿、科技、文化等領域的交流合作，林佳龍說：『(原音)所以我們對台美關係有信心，也有密切的溝通管道，我們也隨時會注意這次APEC包括各國重要的首長會議的發展。』

兩岸關係方面，賴清德總統29日表示，台灣要堅定反併吞、反侵略、「反對推進統一」，林佳龍表示，所謂「推進統一」就是企圖改變台海現狀，所以台灣當然要捍衛現狀，一定要持續捍衛台海和平與台灣安全。

另外，民進黨立委林岱樺因涉嫌詐領助理費被檢方起訴，林佳龍在臉書發文力挺林岱樺。林佳龍受訪時表示，台灣是個民主法治且保障人權的社會，所以支持林岱樺捍衛自己的權利，也期待一個認真問政、在基層深耕、受到廣大人民支持的7任立委。他認為社會應給予一定的空間，讓林岱樺對法庭、對支持者加以說明。