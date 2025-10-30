川習會登場！美中競爭已是「長期抗戰」？ 雷倩：中國正在改變遊戲規則

眾所矚目的「川習會」今天（30日）在釜山登場，川普與習近平稍早已會面。前立委、時事評論人雷倩接受Yahoo奇摩《風向台灣》訪問分析指出，美中雙方目前已進入涵蓋「科技、資源、金融、貿易、認知戰」等「5+1」全面對抗階段，且「中國跟美國的競爭會越來越長，中間打的範圍會越來越大，中間涉及到的遊戲規則、各國內部的法令，跟國際上面的遊戲規則也會越來越多。」

晶片戰新招？安世半導體中國「遠遠地飛了一子」 迫使歐洲讓步？

雷倩指出，以近日安世半導體事件為例，中國企業聞泰科技在歐洲遭遇安全審查後，反以人民幣結算出貨，讓荷蘭與英國被迫讓步，雷倩形容：「中國大陸早早就已經放了那一步棋，就好像我們下圍棋一樣，遠遠地飛了一子。」她進一步指出，這讓外界看到，當美國不斷擴大「原產地規則」與所謂的Foreign Direct Product Rule（外國直接產品規則），試圖延伸其長臂管轄時，也讓合作國家與企業不得不重新評估可能的後果。

能分散中國的「稀土優勢」？ 美國整合澳洲、馬來西亞稀土供應鏈

而在稀土戰中，中國不僅掌握開採與精煉，更以人工智慧與線上審核結合，建立數位化管制機制；相對地，美國則試圖整合澳洲與馬來西亞供應鏈，以分散中國的稀土優勢。雷倩指出，這場「分場競爭」將是長期且結構性的，美中兩國正逐步形成平行體系。

挑戰美元霸權？中國跨境支付「CIPS 2.0」七秒對五天

雷倩指出，美國長期透過地緣政治、軍事與美元霸權維繫世界的主導地位，但中國自2010年後逐步突破限制，發展出以合作為核心的一帶一路與數位支付體系。隨著「CIPS 2.0」跨境支付系統在多國上線，其交易速度與安全性全面超越美國主導的SWIFT體系，「CIPS 2.0在今年4月上線的時候……深圳跟吉隆坡的跨境交易，只花了7秒鐘」，遠勝傳統SWIFT系統的T+2至T+5延遲，且安全性更高，「阿聯酋實驗在16個分帳嘗試洗錢，只花0.3秒就找到問題，而SWIFT平均需要47天」。雷倩認為，這讓CIPS 2.0「很可能就會成為大家選擇的支付方式」，進而讓更多國家公司或交易「從美國體系、美元體系中間逃逸出來」。

前立委、時事評論人雷倩接受Yahoo奇摩《風向台灣》訪問。

美中競爭將拆分世界？雷倩：中國正改變遊戲規則

雷倩指出，美中競爭將「越來越長、範圍越來越大」，並牽動「各國內部的法令與國際上的遊戲規則」，最終「會分拆成不一樣的規則與世界」。她表示，歐洲國家原本有彈性「可以選擇跟美國，也可以選擇不跟美國」，但多數仍追隨美國，往往「要等到自身利益受了絕對傷害，才會檢討只跟美國到底有什麼好處」。雷倩也提到，委內瑞拉、哥倫比亞、古巴等長期被美國制裁、無法選擇的國家，如今「中國大陸成為他們的另類選擇」。

雷倩強調，中國的「地緣經濟」邏輯與美國的「地緣政治」不同。中國不會去干涉他國內政，也不要求制度改造，這使得包括委內瑞拉、哥倫比亞、古巴等過去受美國制裁的國家，都在這場競爭中看見新的經濟合作選項。