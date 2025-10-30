川習會登場！ 反中民眾南韓示威喊「滅共」、「習近平out」

金海國際機場馬路對面出現反中示威民眾。（資料畫面）

美國總統川普及中國國家主席習近平今（30日）將在南韓進行會談，金海國際機場旁一台可能為習近平座車的紅旗汽車車隊駛入，馬路對面出現反中民眾示威。另一頭，亞太經濟合作會議（APEC）的舉辦地點慶州也有反川普的示威者出現。

金海國際機場設置鐵柵欄、部署機動隊等警力，今（30日）上午一台紅旗汽車車隊駛入，停在習近平下榻的慶州可隆酒店，不久後，馬路對面就出現開著卡車的反中民眾，拿大聲公高喊「習近平out」、「習近平go home」，也有示威者穿戴「滅共」標語，警方嘗試驅離，雙方在現場僵持半小時後，示威民眾駕車駛離。

亞太經濟合作會議（APEC）活動舉辦地慶州也出現反川普的示威者，以不滿美國透過關稅，要求增加國防開支為由，向南韓索要資金，而賣力高喊：「不要國王、不歡迎川普」、「不要APEC」等口號。

川普規劃下午離開韓國，習近平則是今（30日）抵達，外界推測場地可能選在金海國際機場旁的翼峰樓。翼峰樓為2005年釜山亞太經濟合作會議（APEC）前夕為了接待外國元首的建築，內部設有會客室，外部也方便飛機起降。





