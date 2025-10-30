川習會登場 川普預期會談成功習近平肯定美促和平

（中央社韓國釜山30日綜合外電報導）美國總統川普今天在韓國釜山與中國國家主席習近平會面時表示，他預期與「強硬談判者」習近平的「會面將非常成功」。

法新社報導，習近平在會談開始前向川普表示，「很高興見到你」。外界預期雙方將在會談中為兩國激烈的貿易戰達成休戰協議。

川普開場表示，「很榮幸見到我的老朋友，非常卓越的、令人尊敬的中國國家主席習近平」。

川普說，「我們對很多事情已經有一些討論，現在在很多地方有共識」。川普也強調與習近平長久以來關係很好，很榮幸雙方今天舉行會談。

接著輪到習近平開場，他一開頭就肯定川普對於區域和平的貢獻，包括加薩停火與柬泰停火，並表示中國願意與美國攜手促進和平。

習近平跟川普說，儘管兩國無法總是看法一致，但雙方應努力成為「夥伴與朋友」。

習近平在韓國釜山會談開始時表示：「中美可以共同承擔作為大國的責任，攜手為兩國及全世界的福祉做出更多偉大且具體的貢獻。」

英國廣播公司（BBC）報導，習近平感謝川普對加薩（Gaza）停火協議作出「重大貢獻」，並讚許他積極參與區域熱點議題。

他並提到，川普在訪問馬來西亞期間「親眼見證柬埔寨與泰國簽署邊境和平聯合聲明，並針對聲明提供意見」。習近平並表示，中國也在「以我們自己的方式」協助處理邊境爭議。

習近平並說：「我們也持續推動和平談判，解決其他熱點問題。」

在媒體被請出會議室後，川普與習近平的雙邊會談現已轉為閉門進行。（編譯：張曉雯/蔡佳敏）1141030