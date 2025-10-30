川習會登場 川普：會談將非常成功 習近平：中美有摩擦很正常 (影音)

美國總統川普(Donald Trump)與中國國家主席習近平台北時間今天(30日)上午10時在南韓釜山會面，這是兩人相隔6年以來首次會面。美中貿易戰的發展，以及是否談到台灣問題備受關注。

川普與習近平今天在南韓釜山的金海空軍基地舉行會面。兩人美中國旗前面對鏡頭握手寒暄，川普向習近平表示：「很高興再次見到你。」

川普接著向媒體表示：「我們將有一次非常成功的會議，我毫不懷疑」，川普補充說：「但他是一位非常強悍的談判者，這並不好。我們非常了解彼此。」

川普也被媒體問到是否預期會簽署貿易協議，他說：「可能會，我們都很了解彼此，我們有很好的關係，我們一直保持良好的關係。」

美中代表團隨後進入會談會場，川普在開場致詞時表示，他非常榮幸能與他的老朋友、非常卓越、令人尊敬的中國國家主席習近平會面，他們相當長一段時間沒有見面。他們將進行一些討論，雙方已經在很多議題上達成共識，並將會達成更多。

川普也讚揚習近平是一位偉大領袖、中國是偉大的國家，並認為雙方的良好關係會維持很長一段時間。

習近平則在致詞時表示，他也很高興與川普會面，並提到自川普總統當選以來，兩人通了3次電話、多次互致信函，保持密切聯繫。

習近平說，中美兩國國情不同，難免有一些分歧，作為世界前兩大經濟體，時而也會有摩擦，這很正常，「我和川普總統作為掌舵人，應當把握好方向、駕馭住大局，讓中美關係這艘大船平穩前行。」

習近平表示，中國的發展振興與川普總統要實現的「讓美國再次偉大」並行不悖。習近平也認為，中美兩國應當作夥伴、做朋友，「這是歷史的啟示，也是現實的需要」。

習近平提到川普關心世界和平，也對川普近期推動加薩停火與泰柬停火的努力表達感謝，而中國也一直在以自己的方式，針對泰柬邊界爭端等各種熱點問題勸和促談。

習近平最後說：「我願繼續與川普總統一道，為中美關係打下一個穩固的基礎，為我們倆各自發展營造良好的環境。」

在川普與習近平致詞後，美中代表團接著舉行閉門會議。(編輯：鍾錦隆)