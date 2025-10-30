川習會登場 朱立倫籲執政黨：台灣應親美不依美

國民黨主席朱立倫30日出席好居學院啟動儀式暨銀光好居標章授證典禮，會後受訪。（陳薏云攝）

美國總統川普與中國國家主席習近平於台灣時間今（30）日上午10時，在南韓釜山舉行美中元首峰會，這是兩人睽違6年後再度交鋒，外界關注台灣議題是否成為討論焦點。國民黨主席朱立倫30日指出，希望對於中美雙邊的貿易緊張關係或者整個地緣政治是有正面的幫助。不過朱立倫也強調台灣應該親美不能依美，必須要逐漸的重新重啟兩岸之間的一個對話交流。

朱立倫今出席好居學院啟動儀式暨銀光好居標章授證典禮，會後受訪被問及今日川習會，朱立倫說，今天大家都很關注，就是現在即將開始的川習會，希望對於中美雙邊的貿易緊張關係或者整個地緣政治是有正面的幫助，絕對是樂觀其成。

朱立倫也說，希望對未來台海的和平有更大的幫助，但是他要強調一件事情，親美不能依美，必須要逐漸的重新重啟兩岸之間的一個對話交流，這才是最重要的，完全依賴美國，中間的變數或壓力是很大的。

媒體再問及，昨天朱立倫在中常會有特別提到親美友日和陸缺一不可，是否是在喊話未來主席鄭麗文，或擔心未來的路線會不一樣嗎？

朱立倫則說，相信這個是國民黨創黨的精神，也是幾十年來以捍衛中華民國一切以中華民國為本。親美、友日、和陸本來就是多年來一貫的政策，不是個人的路線，也不是朱立倫的路線，是整個國民黨的黨章黨綱裡面就長期來就這樣走的。

至於執政黨指控中共長臂管轄，更稱國際刑警組織可要求會員國逮捕台灣人，國安局也說會示警國人赴「中」風險。朱立倫則說，執政黨有點製造恐怖的氣氛，只要堅持中華民國的立場，堅持守法的立場，不相信中共的法律執法能夠跨越海峽，跨越到台灣，跨越到我們中華民國的國民。

