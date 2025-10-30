川習會登場 朱立倫：盼對未來台海和平有更大幫助
美國總統川普與中國國家主席習近平今(30)日上午在韓國釜山舉行會談。對此，國民黨主席朱立倫表示，大家都很關注川習會，相信川普跟習近平見面，希望對於中美雙邊的貿易緊張關係或地緣政治是有正面的幫助，我們是絕對是希望能夠樂觀其成，也希望對未來台海的和平有更大的幫助。
朱立倫強調，親美不能依美，必須要逐漸的重新重啟兩岸之間的對話交流，這才是最重要的，完全依賴美國，中間的變數或壓力實在是太大。
對於即將卸任黨主席，媒體詢問未來動向？朱立倫說，他一定是國民黨永遠的志工，希望國民黨能夠更好更強，有需要他幫忙的地方，他一定全力以赴。
朱立倫表示，他長期受社會栽培，所以一定是社會最好的志工，除了對長輩關懷以外，對青年的培育工作會持續努力，青年才是未來的希望。另外在國際交流上會持續加強，只要對台灣有利、國民黨有利，他一定全力以赴。
更多新聞推薦
其他人也在看
川普與習近平釜山會談約90分鐘，為化解貿易爭端尋共識
【財訊快報／劉敏夫】外電報導指出，美國總統川普和中國國家主席習近平週四在經過大約一個半小時的會談後，結束了這場備受矚目的峰會。美中兩國都希望藉由這次會談來平息一場震動全球市場的曠日持久貿易爭端。在亞太經合組織峰會期間，習近平和川普在韓國釜山的空軍基地舉行會談。會談結束後，川普計畫返回華盛頓，而習近平則繼續前往亞太經合組織峰會。財訊快報 ・ 1 天前
川習會協議貿易休戰 回到原點現況發展一次看
（中央社韓國釜山2025年10月31日綜合外電報導）美國總統川普與中國國家主席習近平昨天在韓國會談後達成貿易休兵，美聯社報導分析，經過數月的擺架子、爭執與威脅，兩位領導人基本上回到原點。雖然川普讚揚會談取得「巨大成功」，但這次的協議恐怕只能彌補川普重返白宮後發起貿易戰所造成的部分損害。報導指出，目前3位數關稅不再列入考量，但美中互徵的進口關稅比1月時還高。稀土原料的流通將更加順暢，但中國已設立出口許可制度，可隨需求收緊或放寬。此外，港口費將喊卡，但僅限1年。中國先前突然停止採購美國黃豆，如今又開始購買。康乃爾大學（Cornell University）經濟學家普拉薩（Eswar Prasad）表示：「很難看出美國在雙邊關係上，較川普上任前取得哪些重大進展。」聯邦參議院少數黨民主黨領袖舒默（ChuckSchumer）批評這次的協議，認為美國「並沒有因此更好」。舒默表示：「事實上，情況更糟了：物價上漲，而中國並未同意任何能實質改善我們雙邊貿易的內容。」他還說，川普「挑起貿易戰，對企業、消費者和豆農造成巨大混亂，然後現在還為試圖收拾自己搞出的爛攤子額手稱慶」。儘管如此，這次的協議注入了一定程中央社財經 ・ 20 小時前
台中霧峰廚餘掩埋場 未依照中央規定作業 (圖)
台灣民眾黨台中市議員江和樹指出，市府在霧峰區的廚餘掩埋場，不符規定，中市府環保局長陳宏益坦承，第一時間未達標準，後續覆土完成。中央社 ・ 1 天前
北約專家：歐洲民眾戰鬥意志強 是菁英太過悲觀
[Newtalk新聞] 今年是第二次世界大戰結束第80周年。許多人認為歐洲承平太久，反戰思想濃厚，就研判歐洲人欠缺抵抗侵略的戰鬥意識。對此，兩位在北約國防學院服務的學者稍早在國防事務分析平台「戰爭困境」（War on the Rocks）撰文分析，歐洲民眾的戰鬥意志比人們通常認為的要強得多。問題不在於他們缺乏戰鬥意志，而是菁英階層對此的悲觀態度。 北約國防學院研究部主任高布（Florence Gaub）以及該學院研究員帕克斯（Roderick Parkes）指出，「戰鬥意志」並非一成不變，而是一種社會潛能：它可以被培養，也可以被壓制。而政治菁英對社會的悲觀情緒會變成預期心理，自我實現。 高布與帕克斯指出，如果政治領袖利用徵兵制來約束青年，而不是為了培養訓練有素的群眾，那麼民眾不太可能積極回應。同樣，如果領導人反對解決徵兵或留住人才的務實措施，例如允許士兵延長睡眠時間，僅僅因為他們覺得這樣做顯得「軟弱」，也會造成類似的後果。如果軍隊因為不信任應徵入伍者和預備役人員掌握複雜技能的能力，而將他們安排在靜態、枯燥且危險的崗位上，那麼他們就是在浪費這些人才的潛力。 兩位學者指出，公眾會根據這些政新頭殼 ・ 1 天前
Saxo稱川習會良好，但市場更想看到聯合聲明以堅定信心
【財訊快報／劉敏夫】外電報導指出，Saxo Markets方面表示，中國國家主席習近平與美國總統川普會晤良好，但市場還想看到聯合聲明以堅定信心。Saxo Markets駐新加坡首席投資策略分析師Charu Chanana表示，儘管習近平與川普的會晤表面上看起來不錯，但市場真正想要的是一份聯合聲明，一些具體的東西來將樂觀情緒轉化為堅定信心。Chanana指出，此次會晤是透過重啟部分貿易管道來重塑美中關係、恢復互信的一次早期嘗試。人工智能和半導體領域的合作討論提振市場情緒，但未改變結構性碎片化的情形。投資者更可能根據談判基調而非協議內容進行交易。財訊快報 ・ 1 天前
川習會若釋善意，大摩估MSCI中國指數有望反彈中個位數百分比
【財訊快報／劉敏夫】外電報導指出，摩根士丹利表示，美國總統川普與中國國家主席習近平會談成果有機會提振MSCI中國指數。摩根士丹利策略師王瀅表示，如果在10月30日川普與習近平會晤後美國確認撤銷徵收對中國船舶停靠費、降低對華芬太尼關稅以及放寬科技出口限制，這將對中國股票是一個重大利多。王瀅預計，在這種情境下，MSCI中國指數有機會上漲「中個位數百分比」。自10月10日川普威脅對中國商品加徵100%關稅以來，MSCI中國指數累計漲幅不足1%，而標普500指數同期上漲逾5%。王瀅表示，從投資者的對話看，市場之前沒有預期美國會下調對中國的芬太尼關稅。美國方面做出某種讓步或妥協的可能性「非常高」。財訊快報 ・ 1 天前
玉山金娶三商壽「摸黑交易」？ 金管會挨批路人甲 彭金隆回應了
玉山金娶三商壽「摸黑交易」？ 金管會挨批路人甲 彭金隆回應了EBC東森新聞 ・ 1 天前
玉山金重訊時機點惹議 金管會：證交所1週查核說明
（中央社記者蘇思云台北30日電）市場傳聞玉山金出手併購三商壽，不過多位立委質疑玉山金對外公告重訊的時機點。金管會表示，是否需要發布重大訊息，是由上市公司依規定判斷，會請證交所查明後對外說明，依程序證交所約需1週時間調查。中央社 ・ 1 天前
《社會》周末可能有颱風 3擾動醞釀 2顆恐合併成超大環流
【時報-台北電】即將進入11月，不過台灣南邊的熱帶系統依然很活躍，氣象專家吳聖宇表示，南海往東延伸到中太平洋低緯度區域持續有擾動發展，目前有3個系統存在，菲律賓群島上空的A系統將往南海移動；關島南方海面的B系統最值得注意，未來逐漸往菲律賓以東靠近，周末至下周有機會增強為颱風；最遠的C系統往西移動速度快，未來可能逐漸靠近B系統，若互相合併有可能變成一個較大的環流，應持續觀察。 吳聖宇今天在臉書發文指出，雖然時間已經來到10月底，但是熱帶洋面上依然很活躍，自南海往東延伸到中太平洋低緯度區域持續有東風波擾動在活動，目前有3個系統存在。 吳聖宇說明，菲律賓群島上空的A系統將往南海移動，未來受東北季風進入南海影響，可能逐漸遭遇風切增強的情況，後續發展機會較低。 吳聖宇提到，關島南方海面的B系統最值得注意，未來將逐漸往菲律賓以東靠近，有銜接上跨赤道流而逐漸增強趨勢，周末至下周有機會生成熱帶低低壓或颱風，目前預報資料大多認為它將通過菲律賓後往南海移動，直接威脅台灣機會低，但進入南海之後是否與東北季風之間產生交互作用，仍需要再觀察。 至於最遠的C系統，吳聖宇表示，它受到北邊太平洋高壓的引導力量最明顯，時報資訊 ・ 1 天前
摩根士丹利同意收購EquityZen，擴展未上市股權交易業務
【財訊快報／劉敏夫】外電報導指出，摩根士丹利同意收購一家未上市公司股權交易平台，這是華爾街為拓展快速成長初創企業相關業務而採取的最新行動。根據週三發布的聲明，對EquityZen的收購交易將便利摩根士丹利財富管理業務的客戶投資於未上市企業，或在公司批准的情況下出售他們透過股權激勵所獲得的股份。交易條款未披露，預計將於明年初完成。摩根士丹利財富管理主管Jed Finn在接受採訪時表示，此次合作「為一個長期以來對買方、賣方乃至發行方來說均不易駕馭的市場帶來機構級基礎設施」。摩根士丹利具備同時匯聚供需兩端的獨特能力，如今可借助EquityZen的基礎設施，滿足此前尚未得到有效滿足的需求。爭奪未上市公司及其高管這類客戶，已成為美國大型銀行之間的關鍵戰場，許多初創企業選擇更長時間保持私有狀態。例如，全球價值最高的初創公司OpenAI估值已達5,000億美元，超過標普500指數中除前16家公司外的所有成份股。這一趨勢令投資者渴望進入相關市場，員工變現所持股份的需求也在上升。摩根士丹利對EquityZen的收購是該行在首席執行長Ted Pick任內首次收購。Finn表示，雙方已談判近兩年。財訊快報 ・ 1 天前
川習會落幕 台經院：貿易緊張關係帶來緩和
[NOWnews今日新聞]台灣經濟研究院今（31）日公布9月製造業景氣概況，電子與資通訊產品需求續強，出口及外銷訂單表現亮眼，傳產產品市況雖不穩，但受歐美及中國等地年底採購需求帶動，製造業景氣信號值由...今日新聞NOWNEWS ・ 19 小時前
2025原創基地節「沿之有物」 從鐵路到菸廠追溯城市軌跡
松山文創園區年度盛會「2025原創基地節--沿之有物TRACING THE ECHOES」將於10月31日至11月16日登場。今年以「舊產業鐵道」為策展主軸，透過藝術裝置、表演與走讀導覽，帶領觀眾沿著城市的舊軌跡，追溯縱貫線與台北城市發展的歷史脈絡，重新感受工業時代的呼吸與人文脈動。 邁入第14年的原創基地節自2023年起啟動3年期策展計畫，回望松菸的歷史故事與城市的連結。今年以「沿之有物」為主題，以鐵道為線索，串起松菸、台北酒廠(今華山1914文創園區)、瓶蓋工廠與台北機廠等五大產業遺址。台北市文化局長蔡詩萍期許透過原創基地節系列活動，讓市民與旅客以全新視角認識台北與產業鐵道的歷史。 松山文創園區總監趙釧玲指出，今年共有6組藝術家參與現地創作，以多重感官喚起舊時記憶。其中，法國藝術家Margot Guillemot(莫珊嵐)於變電站外牆以雷雕創作《途境─市民大道II》，重構鐵道視覺軌跡，沿著市民大道的風景重新感受城市的流動。「三明治工」團隊在辦公廳舍前展出《葉跡‧痕上‧軌道》，以菸草為媒材，並邀請里民共同參與菸葉工作坊。他們表示「所有葉子的紋理都不是隨便來的，而是透過工作坊與在地里民中央廣播電台 ・ 1 天前
新臺幣鈔券改版沸沸揚揚之餘 央行首度表態納管穩定幣發行
中央銀行（以下簡稱央行）副總裁朱美麗與金管會主委彭金隆今（30）日立法院財政委員會，就「虛擬資產服務法草案及其相關子法修訂暨建立完善監理架構之進程」進行專題報告並備詢虛擬資產穩定幣發行方面事宜。被視為央行首度表態將對穩定幣發行納管。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
彰化縣原住民族文化節暨體能競技 11/8熱鬧登場
彰化縣年度盛事「114年彰化縣原住民族文化節暨傳統體能競技系列活動」將於11月8日在彰化縣立體育館圓形廣場盛大舉行。縣府今(30)日上午於原住民生活館舉辦宣傳記者會，縣長王惠美、縣議員陳榮妹及各族長老、族人齊聚一堂，以舞樂展現原民文化熱情，邀請全國民眾共襄盛舉。王惠美縣長表示，彰化縣共有16個原住民族群、約7,233名族人，為弘揚多元文化，活動將以「聯合主祭祈福儀式」、「原音演唱」、「傳統體能競賽」、「原住民市集」及「政令宣導」五大主題登場。祈福儀式由各族長老組成主祭團隊，以「敬天、敬地、敬祖靈」為精神，祈求祖靈庇佑族人平安健康，也傳承珍貴的信仰文化。王惠美指出，今年共有超過600位族人組成12支隊伍參加競技與舞蹈賽，現場並設有20攤原住民市集，展售道地美食與手工藝品，另有5個單位提供原住民權益與福利諮詢，期盼民眾藉由活動深入了解族群文化。她感謝陳榮妹議員長期協助族人爭取福利，也希望大家把彰化當成第二個故鄉，共同守護與傳承原民文化。縣議員陳榮妹表示，今年是歷年參賽隊伍最多的一次，感謝縣府推動多項原民福利措施，讓族人願意在彰化落地生根。她也透露，明年將新增一席山地原住民族議員，持續為族人台灣好新聞 ・ 1 天前
鮑爾放鷹+外資匯出！新台幣連二黑 收30.715元
美國聯準會（Fed）一如預期降息1碼，主席鮑爾卻放鷹，加上「川習會」落幕，並未談及台灣議題，引發市場揣測，國際美元反彈，新台幣匯率以貶值30.68員開出，在外資大舉匯出下，加上軍款買盤湧入，匯價再度貶回30.7字頭，出口商僅少量拋匯，央行尾盤順勢調節後，終場收30.715元、貶值8.5分，連續兩日收黑，總成交量19.58億美元。太報 ・ 1 天前
穩定幣已無法迴避 央行首表態納管 財部研議持有、交易課稅
美國首部針對加密貨幣產業立法的「天才法案」(GENIUS Act)上路後，穩定幣加速滲透日常支付場景。立法院財政委員會今天(30日)邀請金管會、中央銀行等首長針對「虛擬資產服務法草案」專題報告並備詢。央行首度表態納管穩定幣；金管會主委彭金隆也表示財政部正在研究對穩定幣等虛擬資產持有及交易課徵相關稅負。 美國「天才法案」(GENIUS Act) 上路後，與美元等法定貨幣掛鉤的穩定幣逐漸擴大使用範圍。根據區塊鏈數據商Artemis的最新報告，從7月法案簽署生效後，市場對穩定幣的接受度顯著提升，8月透過穩定幣完成的商品、服務及轉帳交易額達100億美元，較2月的60億美元增長近7成。企業之間的轉帳占穩定幣支付總額的三分之二，每月規模約64億美元，較2月增幅明顯，而個人之間交易量維持每月16億美元左右。 立法院財政委員會30日邀請金管會、中央銀行等首長針對「虛擬資產服務法草案」專題報告並備詢。民進黨立委吳秉睿指出，未來美國發行的穩定幣一定會透過各種途徑進到台灣，且台灣人和企業也不會拒絕，畢竟是和美元掛勾，且還能規避匯率等問題，台灣保險業投資海外資產也不需額外購買避險，台灣已經沒有辦法迴避穩定幣議中央廣播電台 ・ 1 天前
大陸和俄羅斯為何不怕美國？專家揭川普策略致命漏洞
美國總統川普重返白宮後，對大陸與俄羅斯採取強硬立場。然而，美國財經媒體指出，隨著陸俄兩國地緣野心的持續擴張，川普的「強硬外交」正遭遇前所未有的挑戰，也成為其外交政策的真正試煉。中時財經即時 ・ 18 小時前
習川會》習近平、川普會晤結束 歷時1小時40分
【楊日興、賴瑩綺／韓國釜山-台北連線報導】中國國家主席習近平30日在韓國釜山同美國總統川普舉行會晤，習川會歷時約1小時40分鐘，於在韓國時間下午12點55分準時結束。大陸國家主席習近平、美國總統川普步出會場並握手。中時財經即時 ・ 1 天前
謝龍介連劉世芳都認錯 醫直言：2026贏不了
[NOWnews今日新聞]立法院內政委員會29日邀請內政部、海委會等部會針對非洲豬瘟防疫進行專題報告，國民黨立委謝龍介質詢時，卻分不清楚海委會主委管碧玲與內政部長劉世芳，場面超尷尬。不過綠營則猛批謝龍...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
林佳龍挺林岱樺「不貪不取」！陳其邁說話了
[NOWnews今日新聞]民進黨立委林岱樺涉詐領助理費與加班費遭起訴，外交部長林佳龍29日卻突然表態力挺林岱樺，稱林岱樺有為有守、不貪不取，臉書遭灌爆，甚至被酸「是靠勢陳其邁在高雄市累積的陰德值太多，...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前