川習會登場 朱立倫：盼對未來台海和平有更大幫助

中國國民黨主席朱立倫。（圖／資料照片，圖源：翻攝自中國國民黨YouTube直播）





美國總統川普與中國國家主席習近平今(30)日上午在韓國釜山舉行會談。對此，國民黨主席朱立倫表示，大家都很關注川習會，相信川普跟習近平見面，希望對於中美雙邊的貿易緊張關係或地緣政治是有正面的幫助，我們是絕對是希望能夠樂觀其成，也希望對未來台海的和平有更大的幫助。

朱立倫強調，親美不能依美，必須要逐漸的重新重啟兩岸之間的對話交流，這才是最重要的，完全依賴美國，中間的變數或壓力實在是太大。

對於即將卸任黨主席，媒體詢問未來動向？朱立倫說，他一定是國民黨永遠的志工，希望國民黨能夠更好更強，有需要他幫忙的地方，他一定全力以赴。

朱立倫表示，他長期受社會栽培，所以一定是社會最好的志工，除了對長輩關懷以外，對青年的培育工作會持續努力，青年才是未來的希望。另外在國際交流上會持續加強，只要對台灣有利、國民黨有利，他一定全力以赴。

