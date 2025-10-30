川習會登場 朱立倫：盼緩解中美緊張有利台海和平

（中央社記者王承中台北30日電）川習會今天舉行，國民黨主席朱立倫表示，希望這場見面對中美雙邊貿易緊張關係及地緣政治有正面幫助，也對台海和平有幫助，但他認為親美不能依美，應該要逐漸重啟兩岸間的對話交流。

國民黨主席朱立倫今天出席社團法人銀光未來創新協會舉行「好居學院啟動儀式暨標章授證典禮」，並在會後接受媒體聯訪。

對於川習會將登場，朱立倫表示，希望兩人見面能對於中美雙邊貿易緊張關係及地緣政治有正面幫助，也對台海和平有更大的幫助。但他認為親美不能依美，要逐漸重啟兩岸間的對話交流，這才是最重要的，完全依賴美國的變數及壓力太大。

新任國民黨主席鄭麗文即將在11月1日上任，媒體詢問，對於即將上任的鄭麗文有什麼建議，朱立倫表示，他日前與鄭麗文見面，做了很多意見交換，包括人事、財務、選務及黨務。擔任黨主席是非常辛苦的工作，他會全力支持，也給予最大的祝福。

朱立倫指出，前總統蔣經國曾經說，最難的是任謗。不同意見、不同想法在黨內非常普遍，常常大家就會有很多的誤會、謠言跟指控，而黨主席就是要承受。

針對朱立倫將率領黨務主管總辭，鄭麗文說「寧可相信是善意」。朱立倫表示，上週跟鄭麗文見面就有提到，總辭是要建立一個好的制度，給新任黨主席最大的尊重及空間，新任黨主席也可以決定哪些人要留任、哪些要新派，而很多優秀的地方黨部主委，相信大部分會留任。

媒體詢問，是否擔心未來「親美友日和陸，永遠以中華民國為本」的路線被變更。朱立倫指出，國民黨永遠捍衛中華民國，一切以中華民國為本。親美友日和陸本來就是國民黨多年一貫的主張，這個路線也不是他個人的路線，而是黨章黨綱都是這樣規定，這是國民黨所堅持的。

針對未來動向，他表示，自己一定是國民黨永遠的志工，希望國民黨能夠更好更強，有需要幫忙的地方，他一定全力以赴。而他長期受社會栽培，也一定是社會最好的志工，只要對台灣有利、國民黨有利，他一定全力以赴。（編輯：翟思嘉）1141030