川習會登場 林佳龍：對台美關係有信心

（中央社記者楊堯茹、吳書緯台北30日電）川習會今天登場，外交部長林佳龍表示，密切關注美中會談，「對台美關係有信心」，也有密切溝通管道，且台美雙方合作交流密切。

路透社報導，白宮宣布，美國總統川普（Donald Trump）將於當地時間30日上午11時（台北時間上午10時）在韓國與中國國家主席習近平會面。

針對川習會，川普日前表示，不確定是否會談到台灣議題，習近平也許會想問，「但其實沒什麼好問的，台灣就是台灣」。

廣告 廣告

立法院外交及國防委員會今天邀請外交部、經濟部、陸委會報告「我國參與2025年度『亞太經濟合作（APEC）經濟領袖會議』的任務及目標」，並備質詢。

外交部長林佳龍會前接受媒體聯訪，媒體詢問川習會議題。林佳龍表示，密切關注美中會談，也注意到川普跟日相高市早苗會面時，強調台海和平穩定重要性。

林佳龍說，台灣跟美國的關係建立在「台灣關係法」、「六項保證」以及包括安全、經貿、科技、文化各方面的密切交流與合作。

他強調，「對台美關係有信心，也有密切溝通管道」。隨時注意這次APEC，包括各國重要首長會議發展。

媒體詢問，總統賴清德29日表示，中共持續在台灣周邊海空域灰色地帶侵擾，台灣要展現守護家園的決心，更要堅定反併吞、反侵略、反對推進統一。

對此，林佳龍說，中國一再企圖改變現狀，台灣當然要捍衛現狀。「所謂推進統一就是企圖改變台海現狀」，必須持續捍衛台海和平跟台灣安全。（編輯：楊蘭軒）1141030