即時中心／劉朝陽報導



美國總統川普和中國國家主席習近平，今（30）日於釜山金海機場會晤，這是川普今年1月重返總統職位以來，兩國領導人首次相見，將於當地時間上午11點（台灣時間為上午10:00）在韓國南部港口城市釜山舉行，為美國總統川普此次旋風式亞洲之行畫上句號。









不過，就在兩人到場前，場外已有大批警力戒備，也有民眾前來抗議，部分反中民眾揮舞美國國旗，並高喊「習近平OUT」、「CCP（中國共產黨） OUT」。

廣告 廣告

根據了解，習近平與川普將在南韓空軍第五空中機動飛行團內的翼鋒樓會面，川普會後，將搭乘專機返美，而習近平則前往慶州參與APEC峰會。



今日清晨，釜山機場周邊，已聚集大批警力，另有3名示威者駕車抗議，在車上揮舞美國國旗，大喊「CCP OUT」、「習近平OUT」等口號，在警力多次廣播驅離後，3人已駕車離開現場。

原文出處：快新聞／川習會登場！示威民眾高喊「習近平OUT」 釜山機場戒備森嚴

更多民視新聞報導

台積電開盤站上1515元平天價！ 台股早盤漲逾2百點

劉世芳、管碧玲傻傻分不清楚？ 謝龍介又挨轟「質詢率國會墊底」

颶風美莉莎重創牙買加古巴 海地至少30死或失蹤

