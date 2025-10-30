川習會登場 美中貿易戰發展受關注

（中央社記者廖禹揚釜山30日專電）美國總統川普及中國國家主席習近平今天在韓國釜山進行會談，備受全球矚目。這次美中峰會是2019年川習會後，美中兩國領導人首次會面，預計雙方將談及稀土、關稅、芬太尼，甚至是地緣政治問題，外界也關心兩人是否可能談及台灣。

中央社記者上午在川習會地點附近直擊臨近釜山金海機場的馬路沿路除了設置鐵柵欄，在早上7時左右就已經部署了機動隊等警力，人數隨著時間流逝不斷增加，維安逐漸升級。

記者也發現，在上午8時左右，疑似習近平車隊出現，進入管制區域；不久後，大馬路對面就出現開著卡車的反中民眾，持大聲公不斷呼喊「習近平out」、「習近平go home」等語句，其中一人頭戴繡有美國空軍圖樣的帽子，還有一人不時揮舞美國國旗，警方嘗試驅離，但示威民眾堅持自己已申報集會，僵持約半小時才停止呼口號。

值得注意的是，川普自重返白宮展開第2任期以來，便對中國積極動用關稅手段，加上中國對稀土元素出口實施報復性限制，使得這場會面顯得格外迫切。雙方都意識到，誰也不希望冒著破壞世界經濟、進而危害本國利益的風險，延續貿易戰。

美聯社分析，儘管雙方語氣友好，川普與習近平仍可能發生衝突，因為兩國正在爭奪製造業主導權、發展人工智慧（AI）等新興科技，並試圖在全球事務上發揮影響力，例如俄烏戰爭局勢。川普先前表示，他不打算與習近平討論台灣安全等議題。

「華爾街日報」指出，即使美中貿易協議僅趨向暫時停火，但川習會是全新架構的高層對話，並鎖定一整年領袖主導的外交。這項進程放眼未來，川普預計明年初訪問北京，習近平之後再回訪。對川普而言，這是驚人的轉折，貿易戰休兵可戰略性地在明年穩定兩國關係。（編輯：周永捷）1141030