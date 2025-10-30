川習會登場！群眾怒喊「習近平OUT」 釜山慶州安全警戒升至最高

川普（左）與習近平（右）在釜山舉行高層會談。（圖／達志／美聯社）

亞洲太平洋經濟合作會議（APEC）領袖峰會即將在南韓慶州登場，會前的美中領袖會晤於今（30）日在釜山為峰會掀起序幕。而這是美國總統川普（Donald Trump）與中國國家主席習近平自2019年日本G20峰會以來，睽違6年4個月後的首次會談。由於兩國今年以來在關稅與貿易問題上對立升溫，這場會面備受全球矚目。

綜合《韓聯社》、《新華社》報導，川普為出席30日APEC峰會，於29日提前抵達慶州，30日上午他自下榻的慶州希爾頓飯店出發，搭乘專用直升機「海軍陸戰隊一號」（Marine One）前往金海機場，準備參與與習近平的峰會，預計11月1日中午就返美。

而習近平30日上午搭乘專機自北京出發，展開為期三天兩夜的國是訪問。這是他自2014年7月以來、時隔11年再次訪韓。隨行成員包括中共中央政治局常委、中央辦公廳主任蔡奇，中央外事辦主任王毅，以及負責經濟與中美貿易事務的副總理何立峰，顯示此行具有高度戰略意涵。

習近平抵達金海空軍基地後，隨即與川普舉行美中領袖會談。雙方預料將討論貿易摩擦、供應鏈安全以及地緣政治等議題。據了解，兩國在會前於馬來西亞進行的預備磋商中，已初步同意「避免進一步升高衝突」，外界預期此次會晤有望釋出「控管對立」的訊息。

會談結束後，習近平將轉往慶州，出席31日正式開幕的APEC領袖峰會，並於11月1日與南韓總統李在明舉行韓中雙邊會談。雙方預料將就韓中關係修復、供應鏈合作、貿易溝通以及北韓核問題進行討論。此次訪韓期間，習近平也將出席中韓企業家及高層官員交流活動，展現穩定區域經濟合作的意願。

隨著美中領袖相繼抵韓，釜山與慶州地區的安全警戒升至最高等級，警方已動員87個機動部隊維持秩序。在金海空軍基地周邊，當地保守派團體上午發起「反中」示威，車輛懸掛美國國旗，持大聲公不斷高喊「習近平out」、「習近平go home」等語句，警方到場後以警告廣播並勸導群眾外移。

習近平預計下榻的慶州高麗酒店從凌晨起啟動「三重檢查」措施：包括道路攔檢、酒店大廳設置檢查哨與周邊封鎖，大型遮蔽牆也已架設完成，特攻隊裝甲車進駐維安。

此次美中會晤不僅是川普第二任期上任以來的首次美中峰會，也被視為APEC會議前最受關注的外交事件。分析人士指出，在全球經濟與安全局勢緊張之際，美中若能在釜山達成「不升級衝突」共識，將有助於穩定亞太局勢，為接下來的APEC峰會定下基礎。

