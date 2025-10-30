川習會登場！ 習近平稱有摩擦很正常「掌舵人應讓中美關係平穩前行」

美國總統川普今（30日）和中國大陸國家主席習近平在南韓釜山會晤。

美國總統川普和中國大陸國家主席習近平的「川習會」，今（30日）上午在南韓釜山登場。川普一開場發言就盛讚習近平是偉大國家的偉大主席，他與習已經同意很多事情，現在會同意更多事情，彼此將建立一種美妙的關係；習近平則指出，中美國情不同，有分歧摩擦很正常，他和川普作為掌舵人，應當把握好方向、駕馭住大局，讓中美關係這艘大船平穩前行。

雙邊會晤開始前，川普簡短致辭說，他期待與習近平會晤「非常成功」，強調雙方「一直保持著良好的關係」，但他也坦承習是很強硬的談判者「這不好，但我們很了解彼此。」媒體追問，雙方有沒有機會簽署協議？川普回答「有可能」。

習近平隨後指出，川普當選以來，他們3次通話，多次互致信函保持密切聯繫，共同引領中美關係保持總體穩定；前幾天，兩國經貿團隊在吉隆坡舉行新一輪磋商，就解決各自當前的主要關切達成基本共識，也為今天的會晤提供必要條件。習近平強調，中國的發展振興與川普要實現的「讓美國再次偉大」並行不悖，中美兩國完全可以相互成就、共同繁榮，中美兩國應當做夥伴、做朋友，這是歷史的啟示，也是現實的需要「我願繼續與川普總統一起為中美關係打下穩固的基礎，也為兩國各自發展營造良好的環境」。習近平推崇川普熱心推動地區熱點問題解決，強調中方也一直以自己的方式勸和促談，世界現在有很多難題，中國和美國可以共同展現大國擔當，攜手多做一些有利於兩國和世界的大事、實事和好事。

大陸央視新聞發出的快訊指出，預期這次川習會將就關稅、船舶港務費、稀土、農產品、芬太尼等議題，形成框架性協議方案，至於會談是否觸及台灣問題也備受關注。