川習會登場 謝寒冰曝美方最新醒悟：台灣體認到了嗎？

川習會將於台北時間今（30）日上午11時登場，其中AI晶片備受外界關注。資深媒體人謝寒冰直言，美國花了半年時間才發現自己的實力無法碾壓大陸，必須去面對面與北京談判，而現在越來越多美國人民都體認到這一點，「但台灣有沒有體認到這一點」謝也估計，美國的製造業就算再給十年時間都無法成長，質疑「川普這個關稅戰到底有什麼意義？」

昨（29日）有媒體報導，據芝加哥全球事務委員會的新民調，有53%的民眾認為「美國應與中國展開友善的合作與互動」，數據相比去（2024）年的結果40%，出現明顯成長。

謝寒冰昨也在政論節目《新聞大白話》中分析，（川習會）是有意義的，「因為美國本來不認為大陸可以跟他（美方）平起平坐，他認為他可以輾壓大陸」，結果美國花了大半年時間才明白自己碾壓不過，必須去與北京面對面談判。

謝寒冰說，這也是為什麼該民調會從去年40%升到53%的原因，「因為越來越多美國人，開始真的把大陸當成一個對手」；一直到去年，多數美國人原仍認為大陸不是美國的對手。但謝寒冰反問，「問題是夾在中間的臺灣，我們有沒有體認到這一點？ 我們對訊息的掌握到底如何？」

至於川普昨在韓國與輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳會晤，預計AI晶片將是川習會討論焦點之一；謝寒冰則認為，黃仁勳與習近平會見的機率是很高的。謝也說明，美國也許會因此在晶片上面更開放一點，且大陸正加大力道去提升自己的晶片，對美國不見得有利。

謝寒冰表示，「所以我覺得川普叫黃仁勳去，覺得可能會提升更高一級的晶片給大陸」，所以黃仁勳才在講說，要讓美國技術進入大陸，這樣才能夠遏止大陸發展。雖然看起來很像是在說服川普跟美國人民的語言，可是這也是事實，「因為你不這樣做的話，就是讓大陸在自我保護下快速的提升」，而這對美國未必有利。

最後，謝寒冰也引述高盛集團（Goldman Sachs）研究報告指出，川普推動關稅政策，美國企業吸收約51%的關稅成本，美國消費者負擔約37%，原生產的廠商大概只佔9%不到，「表示絕大多數的關稅都是美國人在買單的，那請問一下川普這樣保護在幹什麼？」謝也估計，美國製造業再過十年都不會起來，「所以川普這個關稅戰到底有什麼意義？」