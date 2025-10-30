即時中心／綜合報導

全球矚目的「川習會」今（30）日登場！美國總統川普與中國國家主席習近平於南韓釜山金海空軍基地舉行會晤，這也是在川普第二任期內，兩人首次面對面會晤。雙方閉門會談歷時1小時40分後，兩人一同步出會場，握手後各自離開。習近平將續留在南韓進行國是訪問，並出席APEC領袖峰會；川普則搭乘空軍一號，返回美國。

川習會今上午登場，川普與習近平雙方於會前握手寒暄。川普在紅毯上與習近平握手時表示「很高興再次見到你」，同時強調「我毫不懷疑，我們會舉行一次非常成功的會晤。」同時川普也形容習近平是位非常強硬的談判者，「這可不是什麼好事。我們彼此都很了解。」至於是否預期會雙方會簽署貿易協定，川普則認為有可能，「我們之間很有默契，我們關係很好、一直都很好。」

隨後兩人便一同來到會談場地。美中雙方各有7名官員出席，美方包括國務卿盧比歐（Marco Rubio）、美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）、財政部長貝森特（Scott Bessent）、商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）、白宮幕僚長威爾斯（Susie Wiles）、美國駐華大使珀杜（David Perdue）；中方則有外長王毅、副外長馬朝旭、副總理何立峰、中共中央辦公廳主任蔡奇、商務部黨組書記兼部長王文濤及國家發改委主任鄭柵潔。

川習會今上午在南韓釜山登場，美中核心官員均到齊。（圖／美聯社提供）

兩位領導人坐下後，川普先稱讚習近平是「傑出而受人尊敬的」和「一個偉大國家的偉大領導人」；還提到上週末美中高級官員在馬來西亞進行的貿易談判，「我們將進行一些討論。我認為我們已經就很多事情達成了一致，現在我們將就更多事情達成一致。」

習近平則讚揚川普近期為加薩停火協議所作出的巨大貢獻，以及見證泰國和柬埔寨間的和平協議；但他表示，美中雙方並非總能「達成共識」。習近平強調，「鑑於我們兩國國情不同，不可能總是意見一致，世界兩大經濟體之間出現摩擦也是正常的。」儘管存在分歧，但他認為，兩國領導人應「保持正確的航向，確保中美關係這艘巨輪穩步前進」。

習近平提到，他始終認為中國的發展與「讓美國再次偉大」的願景，是相輔相成的。「多年來，我曾多次公開表示，中美兩國應該是夥伴和朋友。這是歷史告訴我們的，也是現實要求的。」

隨後雙方進行歷時1小時40分鐘的閉門會談，在南韓時間下午12時50分（台灣時間上午11時50分），川普和習近平走出會場。雙方握手後，習近平搭上專車離開，繼續留在南韓進行國是訪問，並出席APEC領袖峰會；川普則搭乘空軍一號，返回美國。

雙方進行歷時1小時40分鐘的閉門會談後，川普和習近平一同走出會場，再度握手後各自離開。（圖／路透）









原文出處：快新聞／川習會登場！雙方閉門會談1小時40分 美中核心官員全到齊

